Aprovecha tu estadía en Guadalajara por el Mundial 2026 para conocer una joya arqueológica cerca de la urbe. Más allá de los estadios, la ciudad esconde un secreto milenario que seguramente no imaginas dónde lo vas a encontrar: una auténtica pirámide prehispánica esperando ser descubierta entre el bullicio urbano; se trata de Ixtepete, una fascinante zona arqueológica ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco.

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Este recinto histórico ofrece un viaje en el tiempo justo en medio del caos y la modernidad de la metrópoli tapatía. ¿Qué hace tan especial a este lugar? Su estructura principal es un basamento piramidal cuya construcción data de los años 650 y 750 d.C. Sorprendentemente, su diseño arquitectónico guarda una notable semejanza con la famosa Pirámide del Sol.

Un legado de la Tradición Grillo

Los expertos del INAH señalan que este complejo fue edificado por la Tradición Grillo, una civilización que habitó la región mucho antes de la llegada de los españoles. El sitio está conformado por al menos siete edificios superpuestos, construidos con un lapso de 52 años entre cada uno. Esta técnica refleja la profunda conexión que tenían sus antiguos habitantes con los ciclos astronómicos y calendáricos.

¿Dónde se encuentran las pirámides de Ixtepete?

Las ruinas se localizan al sur de la ciudad, a escasos metros del cruce entre la Avenida Mariano Otero y el Periférico. Su ubicación estratégica lo convierte en un destino muy accesible para los turistas y los tapatíos que buscan darse una escapada de la ciudad.

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Para quienes buscan qué hacer entre los partidos del torneo, este recinto ofrece una experiencia tranquila y enriquecedora. Caminar por sus senderos permite desconectarse del estrés citadino y admirar la grandeza de nuestros antepasados.

Tips rápidos para tu visita

Si planeas incluir esta joya histórica en tu agenda mundialista, es importante que vayas preparado para disfrutar al máximo. Aquí te dejamos algunas recomendaciones clave para tu recorrido:

Horario ideal: Visita el lugar por la mañana para evitar el calor intenso del mediodía.

Visita el lugar por la mañana para evitar el calor intenso del mediodía. Vestimenta: Usa ropa cómoda, protector solar y calzado adecuado para caminar sobre tierra.

Usa ropa cómoda, protector solar y calzado adecuado para caminar sobre tierra. Acceso: La entrada es libre, lo que lo hace un plan perfecto y económico para toda la familia.

La entrada es libre, lo que lo hace un plan perfecto y económico para toda la familia. Respeto: Sigue las indicaciones y no subas a las estructuras para preservar el patrimonio.

No dejes que la fiebre del Mundial te impida conocer la riqueza cultural de la región. El Ixtepete te espera para demostrarte que la verdadera magia de esta sede mundialista también reside en su milenaria historia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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