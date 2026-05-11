La Cámara de Comercio de Guadalajara invitó a sus socios y a toda la comunidad empresarial a sumarse a esta gran iniciativa: “Jalisco: La sede más mexicana” , cuyo propósito es vestir los comercios y empresas con un auténtico sentido de anfitrionía y bienvenida para todas las personas que visitan la ciudad en el marco del Mundial de Futbol 2026.

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"Seremos sede del mayor evento deportivo del mundo, una plataforma cultural sin precedentes para mostrar la riqueza, tradición y carácter de nuestra ciudad", dijo el organismo empresarial. Esta campaña busca retomar los símbolos que distinguen a Jalisco como Estado y proyectar la esencia de nuestra identidad ante el mundo.

Comercios de Guadalajara se preparan rumbo al Mundial 2026

"El sector comercial representa uno de los principales puntos de contacto con quienes nos visitan. Su participación es determinante para transmitir, con orgullo y hospitalidad, la identidad de Jalisco a nivel internacional", subrayó la corporación que encabeza Javier Arroyo Navarro.

La Cámara de Comercio de Guadalajara dotará de lineamientos gráficos y un conjunto de piezas listas para su implementación, diseñadas para ambientar sus espacios y contribuir a una experiencia memorable.

Además, a las empresas que se sumen, se les entregará el toolkit digital, así como material impreso, el cual pueden solicitar a través de la Gerencia de Servicios, gte.servicios@camaradecomerciogdl.mx, recepcion@camaradecomerciogdl.mx, tel. 3338809090 ext.2429 o ext.2083 en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

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Esta campaña, impulsada por la Secretaría de Turismo de Jalisco y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), surge como un llamado al sector comercial para integrarse y celebrar juntos la llegada del Mundial 2026 y de nuestros visitantes.

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