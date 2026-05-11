El conteo regresivo para el arranque de la Copa del Mundo ya entró en el último mes de espera, y Guadalajara continúa con los preparativos en busca de convertirse en la mejor de las 16 sedes que tendrá esta edición del torneo más importante del futbol. En esta ocasión, la ciudad se decora con un toque de color.

Como parte de la planeación para mostrar a la Perla de Occidente como “la sede más mexicana” de las tres que albergarán la competencia en el país, en estos días comenzaron a llegar los Balones Mundialistas a diversos puntos de la metrópoli, tanto en Guadalajara como en Zapopan, para seguir calentando motores y preparar a los tapatíos para la fiesta del próximo verano.

Algunos de estos balones a gran escala ya adornan espacios icónicos como La Minerva, los Arcos de Zapopan y el Expiatorio. Sin embargo, no se detendrán ahí, pues se espera que sean colocados en otros puntos de gran interés dentro de Guadalajara y Zapopan , como Chapultepec, Paseo Alcalde, el Hospicio Cabañas y el Parque de las Niñas y los Niños, además de otros espacios públicos. Las instalaciones continuarán durante los próximos días para recordar el gran evento que vivirá la urbe en junio próximo.

“Le dan visibilidad a la ciudad, es una buena manera de adornar para el evento que va a haber. Están bien, le dan identidad a los edificios y a los monumentos icónicos, como los Arcos de Zapopan y otros espacios de Guadalajara. También resaltan la arquitectura de la ciudad y son una manera de resumir sus partes más icónicas”, comentó Pedro Ocaranza, mientras que Rosa María Ocaranza las describió como “hermosas, coloridas, alegres, listas para la foto, preciosas”.

“Me gustan, llaman la atención y están en lugares importantes de aquí de la ciudad, entonces se me hace una buena forma de que la gente sepa o conozca nuevos lugares mientras está el Mundial”, dijo Isabel Velasco.

Las intervenciones con los balones y el ambiente mundialista no serán solo a ras de suelo. También serán colocados grandes viniles que simulan balones estrellados sobre los vidrios de diferentes edificios de la ciudad , como la Rectoría de la Universidad de Guadalajara o un hospital en la zona de Andares. Las primeras de estas reproducciones ya pueden observarse en algunos puntos, como el hotel ubicado frente a La Minerva u otro alojamiento visible desde Avenida Vallarta, antes de llegar a los Arcos de Guadalajara.

EL INFORMADOR/ J ACOSTA.

SV