Blatter estalla contra Infantino tras polémica con Trump y la roja perdonada a Balogun

Esta mañana, el expresidente de la FIFA Joseph Blatter reaccionó a la polémica respecto al cambio en la expulsión del jugador estadounidense Folarin Balogun, quien recibió una tarjeta roja en el partido contra Bosnia y Herzegovina y que la FIFA ha decidido revocar para que sea elegible para jugar este lunes con Bélgica. "Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas" señaló, crítico, Blatter ante la supuesta llamada que Donald Trump habría sostenido con Gianni Infantino para solicitar la revisión de la decisión.

"Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA —y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA? El futbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político", afirmó Blatter.

ESPECIAL / X: @SeppBlatter

Según revela The New York Times, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que se revisara la suspensión al jugador de Estados Unidos y, en un "un movimiento altamente inusual", ahora el delantero puede jugar el trascendental encuentro contra Bélgica.

El dirigente suizo, que presidió la FIFA de 1998 a 2015, se expresó de esta forma en redes sociales con el hashtag #FIFA #WorldCup #GianniInfantino #DonaldTrump.

Folarin Balogun fue objeto de una polémica expulsión el pasado miércoles en dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina, una vez que el árbitro revisó su pisotón en el tobillo sobre Tarik Muharemovic, lo que le impediría jugar hoy, pero la FIFA anunció ayer que levantaba la sanción.

El organismo anunció que FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para perdonar a Balogun, según el cual su Comité Disciplinario puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria previamente impuesta.

La decisión de la FIFA ha generado diversas reacciones, como la de la UEFA, que la ha calificado como "inaudita, incomprensible e injustificable" y ha considerado que la integridad y la credibilidad de una competición se ponen en juego cuando no se cumplen las reglas.

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OB