De acuerdo con la actualización realizada hoy lunes 6 de julio al programa Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica monitoreado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Jalisco cuenta con uno de los supermercados más caros de todo el país y uno de los más caros de la región centro norte donde es parte la entidad. Para el caso de nuestro estado, la comparativa se realiza junto a territorios como Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. El monitoreo se realizó del 22 al 26 de junio de 2026.

El precio de la Canasta Básica en dicho periodo osciló entre un máximo de $910 pesos y un mínimo cercano a los $800 pesos. El límite acordado por parte de la Profeco es de $910 pesos para los 24 productos.

Cabe destacar que las cantidades que integran la Canasta Básica se calcularon considerando el consumo semanal de un hogar de 4 integrantes, con base en los hallazgos del Censo de Población y Vivienda 2020 publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), dividiendo la cantidad total de habitantes entre los hogares censales (126’014,024 habitantes/35’219,141 hogares censales).

¿Cuál es el supermercado más caro de Jalisco, según la Profeco?

El Walmart ubicado sobre avenida Vallarta #5455 en la colonia Fraccionamiento La Estancia en Zapopan es el supermercado más caro de todo Jalisco. El precio ofertado para los 24 productos de la Canasta Básica fue de $878.90 pesos. Cabe destacar que, pese a ser el precio más alto en el estado y el más caro de la región de competencia, el monto se encuentra por debajo de otros supermercados de la República Mexicana y por debajo del límite máximo de $910 pesos por unidad informado por la Profeco.

Captura del reporte de Quién es Quién en los precios de la Canasta Básica. ESPECIAL / Profeco

El precio más alto para adquirir la canasta básica se registró en el Ley Juventud en Durango capital. La cifra registrada por la Profeco es de $910.55 pesos para los 24 productos del listado.

Mayo muestra desaceleración de la inflación

El esfuerzo por estabilizar los precios se refleja en los datos macroeconómicos más recientes del país. De acuerdo con el Inegi, durante la primera quincena de mayo de 2026, la inflación general anual en México se desaceleró para ubicarse en un 4.11 %. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una disminución quincenal del 0.16 %, impulsada principalmente por la caída en los precios de productos agropecuarios y los ajustes a la baja en las tarifas eléctricas por la temporada cálida. Estas cifras confirman una tendencia de moderación inflacionaria que brinda un respiro a la economía familiar, aunque ciertos productos de consumo diario continúan mostrando volatilidad.

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OB