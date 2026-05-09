El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó de la habilitación de una ruta especial de transporte público para que aficionados puedan llegar al Estadio AKRON y ver el partido de futbol entre el Club Chivas de Guadalajara y Tigres, a disputarse este sábado por la tarde el inmueble zapopano en el marco de la liguilla del futbol mexicano.

El Siteur informó que se trata de la Ruta especial Ticket Holders, la cual irá desde el Parque Revolución o Parque Rojo hacia el Estadio AKRON.

El director del Siteur, Amílcar López, informó que es una modificación a la Ruta 01 Poniente que va hacia el poniente de la ciudad, la cual por esta ocasión operará hasta la avenida Del Bosque, ubicada en las inmediaciones del Estadio AKRON, con el fin de que los aficionados puedan llegar al inmueble a ver el partido.

“Implementaremos una modificación de la Ruta 01 Poniente, que saldrá desde aquí, el Parque Revolución y llegará hacia avenida del Bosque sin necesidad de hacer ningún transbordo”, dijo López.

¿Vas al @Chivas vs Tigres?



Llega de forma ágil al Estadio Guadalajara.



-Ruta especial Ticket Holders: de Parque Rojo hacia el Estadio Guadalajara.

-Operación de 15:00 a 23:00 h (4 horas antes y después del partido).



Dale play al video y revisa todos los detalles. pic.twitter.com/2Oz5VVPwt6— Siteur Jalisco (@SITEURJAL) May 9, 2026

La ruta tendrá un horario de operación de 15:00 a 23:00 horas, es decir, 4 horas antes y después del partido, el cual comienza en punto de las 19:07 horas, según la programación de la Liga MX. La ruta de transporte público contará con una frecuencia de paso de 12 minutos entre unidades para que los aficionados tomen su tiempo.

En el sentido de poniente a oriente, el director del Siteur informó que, al final del partido, también se podrá regresar desde aquel punto, desde la estación del Peribús “Estadio Chivas” hacia el Parque Revolución, esta tendrá una frecuencia de paso de 5 minutos durante la hora siguiente al término del partido

El partido forma parte de los cuartos de final de vuelta de la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que el club Chivas llega con una desventaja tras haber perdido por marcador de 3-1 en el estadio de los Tigres.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO



