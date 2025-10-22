Muere niño de un año en Zapopan mientras un hombre arreglaba su vehículo

Un menor de un año y tres meses de nacido murió la tarde noche de este miércoles a consecuencia de un accidente registrado mientras un hombre, al parecer papá del menor, arreglaba su camioneta, en un domicilio de la colonia El Briseño, en Zapopan.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles 5 de Mayo y Constelación, donde, de acuerdo por lo referido por la madre del niño, al interior del domicilio se localizaba su vehículo, una Chevrolet Cheyenne color negro modelo 1994 a la cual su pareja sentimental le estaba realizando unos ajustes mecánicos.

Sin embargo, durante las reparaciones el freno de mano falló y comenzó a moverse hacia donde se encontraba el menor, prensándolo contra el portón, siendo esta la causa del deceso según los registros preliminares.

De acuerdo con lo referido por la Policía de Zapopan, el hombre también resultó lesionado por este hecho.

Lo sucedido fue informado al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para que se encargue de las indagatorias correspondientes y se determinen responsabilidades por el hecho.

El cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que se le practique la autopsia de Ley.

MF