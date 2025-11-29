La recuperación de bicicletas del sistema MiBici reportadas como robadas o desaparecidas aumentó 73% durante octubre y noviembre, informó la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad. En ese periodo se localizaron 109 unidades: 65 en octubre y 44 en lo que va de noviembre. Todas se encuentran en proceso de reincorporarse al servicio, una vez que concluyan las revisiones mecánicas y los trámites administrativos correspondientes.

La Agencia explicó que este aumento responde a una coordinación más estrecha con el C5, corporaciones policíacas municipales y el operador del sistema, lo que ha permitido actuar con mayor rapidez ante los reportes ciudadanos.

Entre los casos más recientes destaca el del 20 de noviembre, cuando usuarios reportaron en redes sociales una bicicleta abandonada en el canal de avenida Patria; personal del sistema activó el protocolo de recuperación y envió la unidad a taller. Días después, el 25 de noviembre, otra bicicleta intervenida fue localizada en Zapopan con apoyo de la policía municipal.

El administrador general, Antonio Martín del Campo Sáenz, señaló que desde octubre reforzaron el monitoreo para detectar unidades faltantes y agilizar su regreso a operación.

