Con el fin de fomentar el respeto, prevención y responsabilidad en las calles, la diputada Alejandra Giadans, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para implementar cursos de educación vial desde el nivel primaria y hasta bachillerato. Señaló que la propuesta plantea el concepto de visión cero, es decir, que ningún accidente vial, ni muertes, ni lesiones derivadas de ellos son aceptables.

La iniciativa pretende reformar la Ley de Educación y la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Estado de Jalisco para incluir la formación vial obligatoria en las aulas. Se proyecta dar dos horas al mes de cursos y el objetivo es que desde niños conozcan las reglas de convivencia en la vía pública y prevenir siniestros viales. Según datos del Siniestrali Map elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se registraron cerca de mil 360 siniestros viales entre enero y diciembre de 2025, los cuales dejaron 207 personas fallecidas y mil 636 lesionados.

“(Se les enseñará) todas las reglas de convivencia en la vía pública y también cómo cuidarse ellos mismos en las calles para también evitar que ellos puedan sufrir de algún tipo de accidente. Son cursos que se estarán implementando desde primaria hasta preparatoria”, comentó la legisladora.

La iniciativa contempla la participación de la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Educación y la Comisaría Vial del Estado; la propuesta se encuentra en comisiones y espera que sea dictaminada el próximo mes. Aseguró que no se busca tener más policías viales en las calles ni sancionar a conductores, sino apostar por una política pública de educación a las generaciones más jóvenes.

“La propuesta nace desde la importancia de reducir los siniestros viales en las calles y la importancia de tener esta cultura vial que todas y todos tendríamos que tener en nuestras calles, en nuestro entorno”, agregó.



Sanciones a scooters, en manos de los municipios

Las sanciones y la regulación de scooters y vehículos eléctricos de movilidad personal quedarán en manos de los municipios, añadió la diputada. Explicó que la iniciativa busca fomentar el transporte sustentable con reglas de seguridad.

“Estamos estableciendo el marco estatal y dejando a los municipios definir cómo lo aplicarán, incluso si consideran sanciones”, señaló.

La propuesta mantiene el límite de 25 km/h para circular en ciclovías y no contempla hacer obligatorio el uso de casco. Tampoco prevé registro o placas para estos vehículos. “Sería una regulación recaudatoria que no incentiva la movilidad sustentable”, afirmó. Añadió que autoridades estatales buscarán homologar criterios en el AMG.

Va por detección de drogas en operativos viales

Jalisco podría incorporar pruebas para detectar el consumo de sustancias psicoactivas como marihuana, cocaína y anfetaminas en los operativos Salvando Vidas. La iniciativa fue presentada por la diputada Alejandra Giadans, quien señaló que la medida busca fortalecer la seguridad vial, como ya ocurre en países como España, Reino Unido y Australia.

La propuesta contempla aplicar pruebas de saliva únicamente a conductores que presenten indicios de estar bajo los efectos de alguna droga. Los agentes viales recibirían capacitación para identificar estos casos.

“Va a ser un complemento del operativo. La sanción para quien sea identificado bajo el efecto de sustancias psicoactivas será la misma que el segundo grado de alcohol”, explicó la legisladora. Esto implica arresto de 26 a 36 horas en el llamado “Torito” y multas de entre 16 mil y 21 mil pesos.

Giadans adelantó que el dictamen será analizado en la Comisión de Movilidad y Transporte y podría llegar al pleno entre noviembre y diciembre para incluir recursos en el presupuesto estatal de 2027.

La diputada afirmó que existe un vacío legal para aplicar estas pruebas, pero sostuvo que ello no significa que el problema no exista en Jalisco.

GPS en el transporte público

4 mil 500 unidades de transporte público de 220 rutas contarán con sistema GPS.

Los usuarios podrán consultar la ubicación de los camiones en tiempo real a través de Google Maps y Waze.

Permitirá verificar que las unidadesc umplan sus horarios de servicio (5:00 a 23:00 horas) y realicen sus paradas oficiales.

Las primeras unidades con geolocalización operarán entre junio y julio.

Aún no se han dado a conocer las primeras rutas que incorporarán el sistema.

La Secretaría de Transporte recibirá reportes en caso de fallas en la geolocalización de las unidades.

La iniciativa fue pensada inicialmente para estudiantes, pero beneficiará a todos los usuarios.

CT