Entregan obras de reparación e infraestructura en siete vialidades y nueve cruceros de Guadalajara

Con una inversión cercana a los 25 millones de pesos, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, entregó las obras de reparación e infraestructura de siete calles y nueve cruceros en la comunidad Americana - Santa Tere.

Las vialidades intervenidas fueron avenida Unión, desde Vallarta hasta Niños Héroes; Mexicaltzingo, entre Chapultepec y Unión; Francia, entre la Glorieta de las y los Desaparecidos y Federalismo; Marsella, de Niños Héroes a Mexicaltzingo; España, entre Rayón y Federalismo; Bruselas, entre Alemania y Circunvalación Agustín Yáñez, y Rayón, entre Alemania y España.

En tanto, los cruceros que fueron rehabilitados se ubican en avenida Unión, a su cruce con Lerdo de Tejada; en José Guadalupe Zuno, Efraín González Luna, José Guadalupe Montenegro, Mexicaltzingo y Vidrio. Estas obras representaron una inversión de poco más de un millón de pesos.

En tanto, en el cruce de Mariano Otero y Lluvia se retiró un puente peatonal y en su lugar se construyó un crucero seguro, con una inversión de 6.2 millones de pesos.

El director de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauz, explicó que los trabajos comprendieron el reencarpetado con asfalto de 42 mil metros cuadrados de vialidades.

Por su parte, la alcaldesa resaltó que estas obras benefician la movilidad de las y los vecinos de la zona, así como a la seguridad vial. También reiteró en su propuesta para que se reactive el Fondo Metropolitano.

“Estamos pidiendo a la federación que incorpore un presupuesto para la capitalidad de ciudades como Guadalajara, para que tengamos más recursos para las calles. Con estos recursos podríamos duplicar, arreglar e intervenir más calles”, señaló.

YC