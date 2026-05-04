Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 4 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 12%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

