Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 4 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 12%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 11 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta