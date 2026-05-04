Lunes, 04 de Mayo 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este lunes 4 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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