Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este lunes 4 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

