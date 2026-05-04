Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 4 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

