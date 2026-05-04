Lunes, 04 de Mayo 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 4 de mayo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Miércoles 6 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 19

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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