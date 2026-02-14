Morena Jalisco presenta plan alternativo de movilidad ante alza al transporte público

En el contexto de las protestas por el incremento al transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Morena Jalisco presentó un Plan Alternativo de Movilidad con el que busca frenar el impacto del alza y replantear de fondo el modelo actual del sistema.

El anuncio se realizó al término de la marcha contra el aumento, en la explanada de Plaza Universidad. Ahí, la presidenta estatal del partido, Erika Pérez García, informó que la propuesta será entregada formalmente al Congreso del Estado y al titular del Poder Ejecutivo de Jalisco. Señaló que el documento es resultado de varias semanas de trabajo en mesas técnicas y sociales en las que participaron especialistas en movilidad, colectivos ciudadanos, estudiantes, representantes populares y usuarios del transporte público.

La dirigente sostuvo que el planteamiento no ignora la realidad financiera del sistema, pero busca evitar que el costo operativo continúe trasladándose directamente a los usuarios. En ese sentido, uno de los ejes centrales es la creación de una Tarifa Social Estatal con tope máximo, respaldada por un Fondo Estatal de Subsidio Universal a la Movilidad (FESUM). Dicho fondo cubriría la diferencia entre el costo real del servicio y lo que pague la población, con reglas claras y mecanismos de transparencia.

Contemplan tarifa cero para grupos prioritarios

El plan también contempla tarifa cero para grupos prioritarios como personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes de bajos ingresos, personas en situación vulnerable, cuidadoras y víctimas de violencia o desplazamiento . A ello se suma un esquema de subsidio por uso intensivo: el primer viaje se mantendría con tarifa regular; el segundo y tercero tendrían 50% de descuento; y a partir del cuarto traslado sería gratuito, con el argumento de no castigar a quienes viven lejos o requieren múltiples transbordos.

En materia de supervisión, Morena plantea la creación de un Observatorio Ciudadano que realice inspecciones públicas a las unidades, revisando condiciones mecánicas y de seguridad bajo un sistema de clasificación que determine si pueden circular o requieren reparación inmediata. Además, propone implementar “Ruta Abierta Jalisco”, un sistema de monitoreo público en tiempo real que permita conocer cuántas unidades están en operación, su frecuencia de paso y nivel de saturación, con datos abiertos y auditables.

La propuesta incluye también la transición progresiva hacia autobuses eléctricos mediante un Sistema Integral de Movilidad Eléctrica y Cuidados, con enfoque en cero emisiones, accesibilidad universal, perspectiva de género y videovigilancia conectada a centros públicos.

En el plano institucional, el partido plantea reformar el Comité Tarifario para que la definición del precio del pasaje no se realice en espacios cerrados y cuente con participación vinculante de representantes del Congreso, municipios, usuarios, estudiantes, personas con discapacidad y especialistas en movilidad.

Proponen cancelar la Tarjeta al Estilo Jalisco

Entre los puntos más relevantes se encuentra la cancelación de la “Tarjeta al Estilo Jalisco” y la recuperación pública del sistema de recaudo, con la emisión de una nueva tarjeta no bancaria, sin comisiones privadas ni uso comercial de datos. La propuesta culmina con la estatización integral del transporte público, bajo la cual el Estado asumiría la planeación de rutas, control operativo, mantenimiento y profesionalización laboral.

Durante el acto, el senador Carlos Lomelí cuestionó el modelo actual al señalar que condiciona subsidios al uso de tarjetas y plataformas digitales, lo que —dijo— termina afectando a quienes no pueden acceder a estos mecanismos. Afirmó que rectificar el rumbo es parte de gobernar y llamó a escuchar a la ciudadanía ante la inconformidad por el aumento.

El plan será remitido a las autoridades estatales en los próximos días, en medio del debate público sobre el costo del transporte y la viabilidad del sistema en Jalisco.

