El Hospital Civil de Guadalajara logra la quinta donación multiorgánica del 2026

Este jueves la Red de Hospitales Civiles de Guadalajara dio a conocer el nuevo logro alcanzado por el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", en coordinación con especialistas del IMSS y de Urgencias del Estado, para concretar la quinta donación multiorgánica y la cuarta de multitejidos del 2026.

"El noble acto de generosidad de la familia de un joven de la segunda década de edad, que trascendió brindando esperanza, más de 150 pacientes reciben una nueva oportunidad a su salud", destacó la Red de Hospitales Civiles respecto de este nuevo logro.

La donación logró la procuración de hígado, riñones, córneas, piel y tejido músculo esquelético. Así, cuatro pacientes del Antiguo Hospital Civil recibieron un trasplante renal o de córnea, mientras el hígado fue trasladado al Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS Jalisco, en favor de un paciente en espera.

CORTESÍA / Hospital Civil de Guadalajara

"Por ello, la Torre de Especialidades del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", se ilumina esta noche de verde, en homenaje al joven donante y en gratitud a su familia, simbolizando también el color de la esperanza que brinda la donación de órganos a pacientes en espera de un trasplante", anunció la Red a través de un comunicado.

En el mismo, además de agradecer reiteradamente a la familia de la joven, la Red reconoció también a los equipos participantes en estos procesos: Centro Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, CETRAJAL, especialistas del Centro Médico Nacional de Occidente, IMSS Jalisco, al Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU Jalisco, al personal del Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" y su Coordinación de Donación, Unidad de Trasplantes, Quirófanos, Anestesiología, Oftalmología, Neurocirugía, Enfermería, Terapia Intensiva, administrativos y Transportes.

CORTESÍA / Hospital Civil de Guadalajara

Fue el pasado sábado 14 de febrero cuando se dio a conocer que la Red de Hospitales Civiles de Guadalajara logró la cuarta donación multiorgánica y la tercera de multitejidos del año, también "gracias a la generosidad de la familia de una joven de la segunda década de edad, que trascendió brindando esperanza, más de 150 pacientes reciben una nueva oportunidad en la atención a su salud".

MF