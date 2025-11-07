Viernes, 07 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Rutas de camiones que presentan retrasos en sus derroteros HOY en la ZMG

¡Anótale! Conoce los camiones que demorarán en su circuito; otros tomarán vialidades alternas

Por: Nancy Andrade Jáuregui

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por lo que te recomendamos mantenerte informado. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este viernes 7 de noviembre algunas rutas de camiones presentan atrasos en su frecuencia de paso, mientras que otras toman rutas alternas debido a diversas situaciones viales registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

A las 4:26 de esta tarde, la Setran informó que con motivo del tráfico cargado en Avenida Las Torres, Avenida Patria y Central Nueva, la C03 de Mi Macro Periférico presenta atrasos en su frecuencia de paso hacia Chapalita Inn.

A lo largo de la tarde te iremos informando de algún otro retraso o modificación que se registre en la ciudad, por ello te recomendamos mantenerte atento.

