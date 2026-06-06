Con el objetivo de fortalecer la reunificación familiar y apoyar a las comunidades migrantes, el Gobierno de Jalisco entregó 19 visas estadounidenses como parte del programa estatal “Jalisco Sin Fronteras”.

La ceremonia se realizó a través de la Dirección de Atención a Personas Migrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y benefició a ciudadanos originarios de ocho municipios del Estado: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, La Huerta, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga y Atoyac.

Las visas fueron otorgadas durante una jornada de vinculación e identidad legal, con el propósito de brindar certeza jurídica y facilitar el encuentro de familias que mantienen vínculos en ambos lados de la frontera.

Con esta entrega, la actual administración estatal acumula un total de 206 documentos migratorios gestionados y entregados a través de esta estrategia, que busca acercar oportunidades de movilidad a personas que desean reencontrarse con familiares radicados en Estados Unidos.

El acto fue encabezado por Jesús Ignacio Plascencia de la Cruz, director de Atención a Personas Migrantes, quien reconoció el trabajo realizado por el personal de la dependencia para concretar cada uno de los trámites.

“Este no es el trabajo de una sola persona, sino de todo un equipo humano en la Dirección que ha puesto el corazón para sortear cada trámite y hacer esto una realidad”, expresó.

El funcionario añadió que el acompañamiento a los beneficiarios continuará incluso el día de su viaje, cuando personal de la dependencia los apoyará en su traslado al aeropuerto para garantizar una salida segura y ordenada.

Por su parte, Gabriela Elizabeth Méndez González, directora de Inclusión a Personas con Discapacidad y representante del subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Bayardo Pérez Arce, destacó que estas acciones ayudan a reducir obstáculos administrativos que durante años han enfrentado familias con integrantes en distintos países.

Señaló que la entrega de visas representa una herramienta para facilitar el derecho a la reunificación familiar y acercar a personas que han permanecido separadas por largos periodos.

Como parte de la continuidad del programa, las autoridades anunciaron que próximamente se realizará una nueva entrega en el municipio de Jalostotitlán, donde está previsto el otorgamiento de 12 visas adicionales.

Visas acercan reencuentros familiares

Algunas de las personas beneficiadas señalaron que llevaban más de 20 e incluso 30 años sin ver a sus familiares en Estados Unidos. Gracias a este apoyo, podrán reencontrarse con sus seres queridos, fortaleciendo una estrategia enfocada en la reunificación familiar y la atención a comunidades migrantes.

CT