Venezuela anuncia apoyos económicos tras los terremotos mientras crece el malestar en La Guaira

La presidenta encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer medidas económicas destinadas a ayudar a las familias afectadas por el doble terremoto registrado hace diez días. El anuncio se produce en un contexto de creciente malestar en La Guaira, la zona más afectada por la emergencia, donde las personas claman por asistencia para seguir recuperando cuerpos, así como para ser reubicadas.

Rodríguez informó sobre un pago mensual por los próximos seis meses a los más afectados por los terremotos, así como el contacto con la banca venezolana para activar la cartera hipotecaria con subsidios de hasta un 80 por ciento.

Además, dijo que la próxima semana estará listo un plan para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, que incluye alianzas internacionales, que no precisó.

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Tensiones

Un grupo de vecinos bloqueó este sábado la vía al acceso principal a Caraballeda, uno de los epicentros del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, para presionar al Gobierno a que los reubique, como les fue prometido, en el complejo hotelero de Las Caracas, ubicado a varios kilómetros de la zona.

Otras familias se quejan de que ya pasan menos vehículos repartiendo comida mientras siguen esperando la recuperación de los cuerpos de sus parientes, cuando ya quedan menos rescatistas en el país.

Cifras

La cifra de fallecidos aumentó a 2 mil 954, mientras que la de heridos se elevó a 16 mil 592, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Al menos 6 mil 462 personas han sido rescatadas y 16 mil 309 perdieron su vivienda. Hasta el jueves había al menos 157 personas desaparecidas, mientras que una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil cuenta que más de 31 mil personas no han podido ser contactadas por sus parientes.

Evaluación de infraestructuras

El Gobierno venezolano intenta acelerar los trabajos de retirada de escombros y evalúa los daños causados en las infraestructuras tras el doble terremoto.

En La Guaira continuaron los trabajos de asfaltado y recuperación de puentes, así como de evaluación de otras obras de infraestructura vial, según informó la ministra de Transporte, Jacqueline Farías.

Conectividad

Las empresas de telefonía Digitel y Movistar Venezuela trabajan en recuperar la conectividad en La Guaira con la ayuda de Starlink, así como habilitando puntos de conexión wifi gratuitos en refugios de la región costera.

Digitel informó en una nota de prensa que ha podido recuperar el 88.9 % de su infraestructura en la región, mientras que Movistar habla de un 70.2 %.

Condecoración y despedida

Rodríguez condecoró y despidió a rescatistas de siete países, que se suman a los grupos de salvamento provenientes de casi una veintena de naciones que el viernes recibieron la distinción Héroes de Venezuela por sus labores tras los recientes terremotos.

Hernán Gil, el vigilante que fue rescatado tras ocho días sepultado bajo los escombros luego de los terremotos, hizo un llamado a los rescatistas a que continúen la búsqueda de personas que, como él, están "aferradas a la vida", aun cuando han pasado diez días del desastre.

Sigue la ayuda humanitaria

El Gobierno dominicano y la aerolínea Aerojet dispusieron un vuelo humanitario a Venezuela en el que se transportó un hospital móvil, medicamentos y materiales de primera necesidad, dirigidos a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas en las zonas impactadas por el desastre.

Brasil envió seis toneladas de vacunas, medicinas e insumos médicos en su sexto vuelo de ayuda humanitaria para atender a las víctimas del terremoto.

Arranca cooperación española

El hospital de campaña instalado por la cooperación española comenzó a operar este sábado en un parque de Caracas, con capacidad ambulatoria para proporcionar atención sanitaria básica y de urgencia sin hospitalización, funcionando de forma autosuficiente, con su propia energía y agua.

Este operativo, del grupo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta de Emergencia), estará operativo durante un mes para atender a la población afectada y a quien necesite cualquier atención sanitaria, y tiene capacidad para hasta 200 pacientes al día.

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MB