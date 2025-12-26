Mery Pozos critica alza al transporte y acusa impacto directo a familias jaliscienses

La diputada federal, Mery Pozos, lamentó el incremento a la tarifa del transporte público en Jalisco y acusó a Movimiento Ciudadano de afectar directamente la economía de las familias, al priorizar —dijo— la recaudación por encima del bienestar ciudadano.

Al referirse al aumento del 40 por ciento en el costo del pasaje, Pozos señaló que se trata de una cadena de incrementos que ya impacta severamente el bolsillo de la población. “Primero fue el agua, luego el predial y ahora el transporte público”, expresó.

La legisladora advirtió que el llamado subsidio no modifica la realidad del aumento, ya que la tarifa real alcanza los 14 pesos, aun cuando se hable de un pago de 11 pesos, sostuvo, el impacto económico sigue siendo significativo para miles de usuarios.

Pozos calificó como inaceptable la forma en que se aprobó el ajuste tarifario, al considerar que se aprovechó el periodo vacacional y las fechas decembrinas, cuando la atención ciudadana es menor. “No están defendiendo a Jalisco, están sosteniendo un modelo de transporte obsoleto, rebasado y con quejas constantes”, afirmó.

Sobre el subsidio anunciado, la diputada detalló que en la zona metropolitana de Guadalajara se realizan más de un millón de viajes diarios, mientras que el apoyo económico apenas alcanza para cubrir alrededor de 111 mil trayectos, es decir, menos del 11 por ciento del total.

“Esto no es una solución estructural. Mientras las familias pagan más, algunos se aseguran ganancias”, advirtió, al subrayar el hartazgo social ante un servicio deficiente y el uso de recursos públicos para mantener un sistema que, aseguró, no funciona.

Finalmente, Mery Pozos planteó que cualquier ajuste tarifario debe estar condicionado a mejoras reales en el servicio, como frecuencias dignas, unidades en buen estado y una política de transbordos justa, recalcó que Jalisco merece un transporte público eficiente y de calidad, y no uno que —concluyó— responda a los intereses de Movimiento Ciudadano.

