El código rojo en la ciudad se mantiene debido a que todavía durante el lunes y la madrugada de este martes continuaron los reportes de quemas de vehículos en distintos puntos de la ciudad y del interior del Estado, como por ejemplo, en el municipio de Autlán, sin que las autoridades hubieran brindado información clara sobre el número de nuevos incidentes.

Actividades comerciales reanudan actividades en Jalisco

Sin embargo, las actividades comerciales ya han reanudado actividades para impulsar la reactivación económica, y el sistema del transporte público ya ha comenzado a reincorporarse a sus recorridos habituales, informó este martes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien refirió que en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) el Sistema de Tren Eléctrico Urbano reporta la operación del 100% de sus sistemas (Tren Ligero, Macrobús y Peribús).

Rutas que no están prestando servicio en el AMG

Sin embargo, las rutas convencionales de camiones todavía se encuentran al 60% de sus operaciones. Hasta el momento, la Secretaría de Transportes no ha informado los motivos ni el tiempo en el que se estima quede regularizado el servicio al 100 por ciento.

Entre las rutas que, de acuerdo con personas usuarias, no están prestando servicio alguno, se encuentran, por ejemplo, la 175 Domus, T21, las dos vías de la 142, la 639, la C121, la 186 a Tlajomulco y el 641.

Entre las rutas que señalan, están presentando retrasos las 610, la 611, la 174, la 641, la 50B, el 25 y la 644 B.

Comercios trabajan con normalidad hoy 24 de febrero en el AMG

Por otra parte, dijo el gobernador de Jalisco, el Mercado de Abastos trabaja con normalidad esta mañana y los comercios están abiertos.

Las tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia están abriendo de manera regular y en unos minutos más abrirán las sucursales bancarias de todas las instituciones financieras.

"Mi reconocimiento a los transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, empresarios y la sociedad en general. "Juntos recuperaremos nuestro estado y nuestra ciudad", señaló el mandatario a través de sus redes oficiales.

