Hasta este lunes 23 de febrero, van 20 personas que han sido detenidas desde ayer por su presunta participación en la generación de hechos de violencia, como incendio de vehículos y enfrentamientos armados contra autoridades, mientras que 21 más han sido capturadas por supuestos actos de saqueo y rapiña, informó el Gobierno de Jalisco luego del operativo federal realizado en Tapalpa en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, ex líder del Cártel Nueva Generación (CNG).

La Secretaría de Seguridad del Estado, la Fiscalía estatal y la Guardia Nacional han implementado un operativo de seguridad en la entidad tras la muerte del narcotraficante. Como parte de estas acciones también se han asegurado cuatro armas de fuego y tres vehículos tácticos.

También se registran afectaciones en 22 Bancos del Bienestar, cuatro tiendas BanCoppel y 81 tiendas de conveniencia Oxxo en la metrópoli y al interior del estado. Además, se cuentan 91 vehículos quemados -43 en el AMG y 48 en otros municipios- y 37 enfrentamientos armados -22 en la ciudad y 15 al interior de la entidad-.

El servicio de transporte público comienza a reanudar operaciones de forma paulatina, aunque usuarios reconocieron para El Informador que la espera por algunas rutas puede ser de hasta una hora.

Se mantiene la suspensión de clases presenciales en escuelas públicas de la entidad e instituciones de Educación Superior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, así como la jornada de vacunación contra el sarampión. Se recomienda atender información oficial compartida por autoridades estatales y federales.

