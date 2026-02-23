El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que hasta el momento suman 118 cancelaciones y 18 demoras en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Se registran cancelaciones en aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta

Se registraron 71 cancelaciones y 17 demoras programadas en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Se registraron 47 cancelaciones y 1 demora programada en el Aeropuerto de Puerto Vallarta.

De acuerdo con la empresa, los aeropuertos de Guadalajara (GDL) y Puerto Vallarta (PVR) mantienen condiciones operativas en sus instalaciones, priorizando siempre la seguridad de sus pasajeros.

“Hoy 23 de febrero de 2026, a partir de las 00:00 horas, la programación de las operaciones totales en los aeropuertos de Jalisco”, aseguró.

GAP recomendó a sus pasajeros mantener una comunicación continua con sus respectivas líneas aéreas para conocer el estado de su vuelo.

Te puede interesar: Cientos de pasajeros quedan varados en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Aeropuerto de Guadalajara y Puerto Vallarta fortalecen seguridad

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara y Puerto Vallarta fueron reforzados desde ayer tras los hechos de inseguridad registrados en el estado tras la caída de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

“Ambos aeropuertos se encuentran bajo protección de los elementos de la Guardia Nacional (GN) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales”, dijo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS