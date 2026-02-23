El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) informó hoy que la mayoría de las empresas suspendió actividades y otras optaron por el trabajo remoto como medida preventiva.

Un porcentaje menor mantuvo operaciones regulares, atendiendo las condiciones particulares de su giro, ubicación y entorno inmediato.

“En los casos donde se determinó detener actividades, la mayoría de las empresas decidió cubrir el pago íntegro del día a sus colaboradoras y colaboradores, privilegiando el bienestar de las familias y demostrando sensibilidad ante una situación extraordinaria. En algunos casos específicos, el día fue considerado conforme a los esquemas internos de cada organización”, dijo el organismo que preside Raúl Flores López.

“Ante los hechos de inseguridad registrados en distintas regiones del Estado, y mientras el protocolo Código Rojo continúa activo en la entidad, en Coparmex Jalisco reiteramos que la protección de las personas debe seguir siendo el eje central de cualquier decisión empresarial”, sostuvo.

Asimismo, dijo que en este momento es prematuro estimar afectaciones económicas.

“Lo prioritario sigue siendo salvaguardar la integridad de las personas y contribuir a que se restablezcan condiciones de normalidad con plena seguridad".

Desde Coparmex Jalisco hacemos un llamado al sector empresarial a:

Mantener como prioridad la seguridad de sus equipos de trabajo

Aplicar esquemas de flexibilidad laboral cuando las condiciones lo requieran

Atender puntualmente la información y las indicaciones oficiales

“Consideramos indispensable que se refuercen de manera inmediata las acciones necesarias para restablecer plenamente las condiciones de seguridad y certidumbre en el Estado. Recuperar la normalidad a la brevedad es fundamental para proteger la integridad de las personas y preservar la estabilidad de la actividad económica en Jalisco”.

Finalmente, dijo que se mantendrán en comunicación permanente con las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno y se dará seguimiento puntual a los acuerdos que se adopten, informando oportunamente cualquier actualización relevante.

En este informe preliminar, alrededor del 10% reportó trabajar con normalidad; el resto suspendió actividades o implementó home office, según su modalidad. Asimismo, el 80% pagará el día completo, mientras que el resto lo tomará a cuenta de vacaciones, dijo Coparmex.

