Hugo "H" alias "El Tuli", fue identificado por autoridades federales como el principal operador logístico y financiero de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Nueva Generación (CNG). De acuerdo con información oficial, también fue abatido el domingo 22 de febrero, tras el operativo que fue desplegado en Jalisco.

De acuerdo con los reportes, "El Tuli" era considerado el hombre de confianza de "El Mencho" y tenía bajo su responsabilidad la coordinación de bloqueos en vías de comunicación, así como ataques dirigidos contra las Fuerzas Armadas. Entre sus funciones se encontraba la organización de incendios de vehículos, incluidos autobuses y tráileres, con el objetivo de obstruir carreteras y generar caos en distintos puntos del Estado.

Además, se le atribuye la dirección de agresiones contra instalaciones militares, de la Guardia Nacional, así como ataques a negocios y dependencias gubernamentales. Durante el domingo, cuando fueron los hechos, así como el lunes posterior, trascendió que ofrecía una recompensa de 20 mil pesos por cada militar asesinado, ya que buscaba incentivar acciones violentas contra fuerzas federales en medio de la alta tensión.

En el ámbito financiero, "El Tuli" era señalado como el encargado de manejar el dinero destinado a las operaciones del CNG en la región.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), informó el lunes en "La Mañanera del pueblo" que tras la muerte de "El Mencho" también fue abatido Hugo "H", alias "El Tuli".

Al detallar la cronología del operativo contra el líder del Cártel Nueva Generación (CNG) en Palacio Nacional, el general señaló que "El Tuli" fue localizado en El Grullo, Jalisco. Al intentar escapar, agredió a personal militar, por lo que murió durante el enfrentamiento.

"Con inteligencia militar central también se obtuvo información de que Hugo ‘H’ alias ‘El Tuli’, quien era el operador logístico, financiero y la principal persona de confianza de ‘El Mencho’, se encontraba en El Grullo, Jalisco.

"Desde ahí, él estaba coordinando bloqueo sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos en los ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, negocios, instalaciones del gobierno y ofrecía además 20 mil pesos por cada militar que asesinara a todo el personal de este grupo delincuencial", detalló el general Trevilla.

El secretario de Defensa explicó que, tras ser detectado, se desplegó una unidad aeromóvil de fuerzas especiales de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Al ser localizado, "El Tuli" intentó huir a bordo de un vehículo y comenzó a agredir al personal militar, quienes repelieron la agresión y en el intercambio falleció.

En el lugar se le aseguraron dos armas, una corta y una larga, además de 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares en efectivo, así como cartuchos, cargadores y el vehículo en el que intentaba escapar. Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).

