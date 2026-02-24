Cancelan Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería en Tlajomulco

Ante los bloqueos registrados en Jalisco y en distintos puntos del país por la detención y muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, el Gobierno de Tlajomulco determinó solicitar la cancelación de la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería FICC Tlajo 2026, la cual se realiza desde el 18 de febrero y hasta el 1 de marzo en el Lienzo Charro Santa María.

En un comunicado, el Gobierno de Tlajomulco dijo que la cancelación se hace con el objetivo de privilegiar la seguridad, la estabilidad y el bienestar de la población.

El alcalde, Gerardo Quirino, enfatizó que la cancelación de la FICC Tlajo 2026 responde a un acto de responsabilidad institucional en un momento que demanda prudencia, coordinación y unidad.

“Decirles que también hemos pedido a los organizadores de la Fiesta Internacional del Caballo que se suspendan las actividades, debido a que es momento de seguir avanzando en la vida cotidiana. Eventos tan importantes como este podrán realizarse en otro momento. El propósito es que estemos tranquilos, que trabajemos en equipo y que mantengamos la mentalidad de que estamos saliendo de esta situación. Como pueblo unido hemos sabido salir de muchas otras; estamos saliendo juntas y juntos. Cuentan con nosotros y estamos en total coordinación”, destacó.

El Ayuntamiento confirmó, además, el restablecimiento de las actividades administrativas, así como los trámites y servicios en todas las oficinas de gobierno. Recordando también que desde el lunes se dio la reapertura de comercios y negocios, luego de la coordinación permanente con autoridades estatales y federales.

El presidente municipal informó que el municipio ha mantenido comunicación y trabajo conjunto con el Gobierno del Estado que encabeza Pablo Lemus Navarro, así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones de seguridad.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y hacer uso de las líneas de emergencia como el 911 ante cualquier situación que lo requiera.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB

