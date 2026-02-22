Con la captura y desvivimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, quien fuera el líder del Cártel Nueva Generación, una fuerte ola de violencia se ha desatado en Guadalajara y municipios aledaños así como diferentes Estados de la República. El operativo policial y el panorama actual nos han llevado a revivir aquel intento de asesinato dirigido hacia García Harfuch, orquestado por el mismo “Mencho”.

Aunque han pasado seis años, los acontecimientos registrados en 2020 relacionados con el Cártel Nueva Generación (CNG) continúan siendo referencia obligada al hablar de la violencia generada por esa organización criminal.

En junio de aquel año, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado como líder del CNG, habría ordenado el atentado contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. El ataque se realizó con granadas de fragmentación y fusiles Barret calibre .50; la camioneta en la que viajaba el funcionario recibió más de 400 disparos.

Ese mismo viernes fueron detenidas 19 personas (17 hombres y dos mujeres) presuntamente vinculadas con la agresión. La madrugada del domingo siguiente fueron trasladadas al Reclusorio Sur y al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, especializado en temas de narcotráfico, tanto el gobierno federal como el de la Ciudad de México tenían conocimiento de que la vida de García Harfuch estaba en riesgo. Señaló que, según fuentes de alto nivel, el Centro Nacional de Inteligencia interceptó semanas antes una conversación entre integrantes relevantes del CNG. El entonces secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, indicó que dichas escuchas se habían producido siete días antes del atentado.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB