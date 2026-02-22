Como medida preventiva ante los acontecimientos registrados este domingo en distintos puntos de Jalisco, la Universidad de Guadalajara determinó suspender hasta nuevo aviso las actividades artísticas y culturales programadas en sus recintos.

La disposición aplica para espacios como el Teatro Diana, el Teatro Experimental de Jalisco y el Museo de las Artes (MUSA), además de otros foros universitarios. La institución explicó que la decisión responde a las condiciones actuales en materia de seguridad y al objetivo de “priorizar en todo momento la integridad de las personas”.

UdeG busca actuar con responsabilidad y prevención

A través de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, la casa de estudios informó que la suspensión busca actuar con responsabilidad y prevención, así como proteger a artistas, públicos, personal y comunidad en general. Asimismo, indicó que se mantendrá atenta a la evolución de la situación y en comunicación con las autoridades para determinar cuándo podrán reanudarse las actividades.

La universidad reiteró el llamado a mantenerse informados únicamente mediante sus canales oficiales y los de instancias competentes, además de actuar con calma, responsabilidad y solidaridad social. Cualquier actualización será difundida por las vías institucionales.

