Defensa confirma la muerte de "El Mencho"

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó los operativos llevados a cabo en el municipio de Tapalpa, donde fallecieron siete personas: cuatro en el lugar de los hechos y tres más durante su traslado a un puesto de socorros, entre ellos Nemesio Oseguera alias "El Mencho".

"A la opinión pública: con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jalisco, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben 'N' alias 'El Mencho'", señaló el comunicado.

"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo 'CNG' fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Rubén 'N', alias 'Mencho', sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación", afirmó el documento.

Además de lo anterior, refirió la autoridad federal, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

"Lamentablemente, durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad México, para su atención médica de urgencia", señaló la Sedena.

Cabe hacer mención de que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los EUA, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país. En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa", afirmó el comunicado.