Guadalajara retoma poco a poco la normalidad, luego de unos días donde el Código Rojo se mantuvo activo luego de la caída del líder del Cártel Nueva Generación (CNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho" , sucedida el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Los y las tapatías salieron de nueva cuenta a las calles para cumplir con su vida diaria . Las calles lucieron nuevamente con gente caminando y las unidades de transporte público comenzaron a circular, aunque con pasajeros disminuidos, quizás porque las clases se reinician hasta mañana.

Las calles se volvieron a llenar de tráfico vehicular, aunque la seguridad se mantiene en puntos clave.

El gobernador Pablo Lemus informó esta mañana que hay avance del 72% en el restablecimiento del transporte público y compartió que hay pendientes en rutas ordinarias en algunas colonias por falta de conductores, mientras que el Tren Ligero está al 100% y el Macrobús también avanza en su restablecimiento paulatino.

Además, el gobernador informó que se ha levantado el Código Rojo en Jalisco, aunque la vigilancia seguirá .

