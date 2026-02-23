Esta mañana las autoridades de Estados Unidos compartieron una actualización sobre las actividades en torno a los Consulados que vieron suspensión de labores debido a los bloqueos registrados este domingo en la Entidad.

La Embajada de Estados Unidos en Guadalajara informó anoche que las citas consulares previstas para este lunes serían reprogramadas . Este día las autoridades estadounidenses indicaron que ya hay una nueva fecha para su reprogramación.

"Las citas consulares y en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) programadas en la sección consular de Guadalajara se reprogramarán automáticamente para el 17 de abril de 2026", afirmó la autoridad consular.

¿Qué hacer para acceder a mi cita?

Añadió que los solicitantes de visa con cita programada para este día, recibirán un correo electrónico con la confirmación de la nueva cita , por lo que se recomienda mantenerse pendientes de sus cuentas.

Añadió que, quien no hubiera podido asistir a su cita en el Consulado o la Embajada debido a bloqueos viales u otras demoras en el transporte relacionadas con las medidas de seguridad, puede ingresar a su cuenta en https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv y enviar una solicitud de " No acudí a mi cita " al día siguiente de su cita programada.

"Esto le permitirá reprogramar su cita para una nueva fecha. No hay costo alguno para enviar una solicitud de "No acudí a mi cita" y reprogramar su cita en la Embajada / Consulados de los Estados Unidos o en el Centro de Atención al Solicitante (CAS)", finalizó la autoridad consular.

