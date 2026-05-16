Ruta de museos en Guadalajara: lugares que debes visitar durante mayo

Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una fecha impulsada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) desde 1977 con el objetivo de reconocer el papel que estos espacios tienen en la educación, el intercambio cultural y la preservación de la memoria colectiva.

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Más allá de ser recintos para observar obras o piezas históricas, los museos funcionan como puntos de encuentro entre el pasado, el presente y el futuro. Son espacios que despiertan curiosidad, fortalecen la identidad cultural y acercan a las personas al arte, la ciencia, la tecnología y la historia.

México cuenta con más de mil museos distribuidos en distintos Estados y Guadalajara se ha convertido en una de las ciudades con mayor diversidad de opciones culturales, desde espacios históricos y artísticos hasta experiencias inmersivas y tecnológicas.

¿Qué museos visitar en Guadalajara durante el Día Internacional de los Museos?

Por ello, si buscas aprovechar el Día Internacional de los Museos, aquí te presentamos una ruta con algunos de los espacios más interesantes para visitar en Guadalajara y la Zona Metropolitana.

Museo JOVEM: tecnología, arte y experiencias inmersivas

Una de las propuestas más recientes y modernas en la ciudad es el Museo JOVEM, un espacio que mezcla arte digital, tecnología y experiencias interactivas.

El recorrido está diseñado para sumergir a los visitantes en instalaciones sensoriales y escenarios futuristas donde la creatividad y la innovación son protagonistas.

Ubicación: Estadio Akron, Cto. J.V.C. 2800, El Bajío, Zapopan

Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Costo: 150 pesos entrada general

Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, el MUSA se ha consolidado como uno de los espacios culturales más importantes de Guadalajara.

El recinto alberga exposiciones temporales de arte moderno y contemporáneo que cambian constantemente durante el año , por lo que cada visita ofrece nuevas propuestas artísticas.

Ubicación: Av. Juárez 975, colonia Americana, Guadalajara

Horario: martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas

Costo: entrada gratuita

Plataforma Guadalajara: diseño, arquitectura y arte contemporáneo

Para quienes buscan una experiencia más enfocada en el diseño y la creatividad contemporánea, Plataforma Guadalajara ofrece exposiciones y proyectos que conectan el arte con la arquitectura y la vida urbana.

El espacio se ha convertido en un punto atractivo dentro de la colonia Americana para quienes desean recorrer propuestas culturales más actuales.

Ubicación: Av. Ignacio L. Vallarta 1246, colonia Americana, Guadalajara

Horario: miércoles a sábado de 11:00 a 19:00 horas y domingo de 9:00 a 17:00 horas

Costo: entrada gratuita

Museo Cabañas: historia, arquitectura y los murales de Orozco

El Museo Cabañas es uno de los recintos culturales más emblemáticos de Jalisco y uno de los sitios imperdibles para quienes visitan Guadalajara.

Su arquitectura monumental y los murales de José Clemente Orozco convierten cada recorrido en una experiencia artística e histórica dentro del Centro Histórico de la ciudad.

Ubicación: Centro Histórico de Guadalajara

Horario: martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas

Costo: 80 pesos entrada general; martes entrada gratuita

Museo de Paleontología: un viaje a la era prehistórica

Dentro del Parque Agua Azul se encuentra el Museo de Paleontología de Guadalajara, un espacio ideal para quienes disfrutan de la ciencia y la historia natural.

El recorrido permite conocer fósiles, esqueletos y reconstrucciones de especies prehistóricas. Además, durante esta edición del Día Internacional de los Museos se realizarán talleres y charlas relacionadas con insectos y artrópodos.

Ubicación: Av. Dr. Roberto Michel 520, San Carlos, Guadalajara

Horario: martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Costo: entrada gratuita

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Con espacios históricos, propuestas interactivas y museos gratuitos, Guadalajara ofrece opciones para distintos públicos durante el Día Internacional de los Museos.

Ya sea para conocer arte contemporáneo, descubrir piezas históricas o vivir experiencias inmersivas, la ciudad cuenta con una amplia variedad de recintos que convierten esta fecha en una oportunidad ideal para recorrer y redescubrir la cultura local.

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