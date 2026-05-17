Jalisco alcanza cobertura total de vacunación contra sarampión en menores de 18 meses

El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Salud (SSJ), confirmó este fin de semana el alcance de una meta sanitaria en la entidad. César Augusto Domínguez Barbosa, director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la SSJ, anunció que el estado registra una cobertura total en la inmunización contra el sarampión en el sector de menores de 18 meses.

Esta medida protege a uno de los grupos más susceptibles frente a una enfermedad de alta transmisión y responde a las estrategias de prevención que el gobierno implementó en los 125 municipios jaliscienses. La dependencia estatal subraya la importancia de mantener este ritmo de atención médica para evitar futuros contagios en la región occidente del país.

Para sostener este avance, los especialistas de la salud solicitan a la ciudadanía revisar de forma periódica las Cartillas Nacionales de Salud de sus hijos para corroborar que tengan las vacunas correspondientes.

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El esquema oficial establece la aplicación de una "dosis cero" a los seis meses de vida, una primera dosis al cumplir el año y una segunda a los 18 meses. Con esta secuencia, el sistema inmunológico desarrolla las defensas necesarias para evitar contagios, complicaciones respiratorias severas o daños neurológicos que causa este virus. Los médicos advierten que la omisión de cualquiera de estas inyecciones deja a los menores expuestos a riesgos sanitarios severos.

Estrategia permanente en centros de salud de Jalisco

Las autoridades sanitarias garantizan el abasto del biológico en todas las unidades médicas del estado para dar continuidad a la campaña preventiva. Los ciudadanos pueden acudir a los centros de la SSJ, así como a las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El servicio opera de forma gratuita para toda la población, sin importar su estatus de derechohabiencia o afiliación institucional. Además, la dependencia habilitó la Línea Salud Jalisco a través del número telefónico 33-3823-3220 para orientar a los usuarios sobre el módulo de atención más cercano a su domicilio y resolver dudas.

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Llamado a la población adulta para completar esquemas

El esfuerzo preventivo también abarca a los sectores de mayor edad con el objetivo de crear un cerco sanitario robusto. Domínguez Barbosa extendió una invitación a todas las personas menores de 49 años que carecen de las dos dosis reglamentarias en su historial médico.

Los adultos sin registro de inmunización previa o con esquemas incompletos deben acudir a los módulos para recibir la vacuna.

Antecedentes del brote y la respuesta sanitaria en el estado

A finales de 2025 y principios de 2026, Jalisco enfrentó un repunte de casos de sarampión que encendió las alertas epidemiológicas a nivel nacional. El secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, atribuyó este fenómeno a una caída previa en los índices de vacunación y a la alta interacción social durante las festividades de invierno.

Ante la confirmación de contagios y complicaciones graves en pacientes sin protección, el gobierno estatal desplegó brigadas y módulos itinerantes en diversas regiones estratégicas, como Valles, Autlán y Arandas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

