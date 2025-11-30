El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) fue reconocida por su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y la Agenda 2030 de la ONU, al recibir el Premio ICLEI al Gobierno Local Sustentable en su IX edición. La Red ICLEI -Gobiernos Locales por la Sustentabilidad- distinguió los proyectos Puntos Verdes Metropolitanos y la plataforma ZOOM, además de otorgar menciones honoríficas al Plan de Acción Climática Metropolitana (PACmetro) y al Mapa Único de Inundaciones (MUI).

Al evento asistieron Heriberto García Murillo, Presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana y Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos; Ana Rosa Vergara Ángel, Alcaldesa de Juanacatlán y próxima presidenta del organismo, así como Jacob Reynoso Delgadillo, Secretario Técnico del Imeplan, en representación del Instituto.

ICLEI premió al AMG en la categoría Gobierno Local con desarrollo circular y manejo integral de residuos sólidos, gracias al proyecto Puntos Verdes Metropolitanos. Esta red cuenta con 10 espacios comunitarios -uno por cada municipio del AMG y uno más en alianza con Cemex donde la población entrega residuos valorizables. Las 54 actividades comunitarias de educación ambiental permitieron recuperar 30 toneladas de residuos y evitar la emisión de 70 toneladas de dióxido de carbono, avances que contribuyen directamente a la mitigación del cambio climático.

García Murillo recibió el reconocimiento y afirmó que el premio pertenece a la ciudadanía que participa activamente. Destacó que el proyecto nació con la idea de convertir los residuos en una oportunidad. Reconoció también la relevancia internacional que han alcanzado el Gobierno de Jalisco y los municipios metropolitanos gracias a estrategias como Puntos Verdes y a la participación de la Junta de Coordinación Metropolitana en espacios como el Foro Mundial de Líderes Locales, en Brasil. Señaló que los logros ambientales comienzan desde lo local y en la colaboración comunitaria.

La plataforma ZOOM Metropolitano también fue reconocida por su aporte al cumplimiento de los ODS a través del acceso abierto a información territorial. Con 724 capas de datos, es considerada la herramienta pública más completa de su tipo en México. Desde su lanzamiento suma 35 mil 483 personas usuarias activas y múltiples presentaciones y capacitaciones. El reconocimiento fue recibido por Ana Rosa Vergara Ángel, quien destacó la relevancia de los datos abiertos y la necesidad de equilibrar desarrollo económico y protección ambiental. Finalmente, ICLEI otorgó menciones honoríficas al PACmetro y al Mapa Único de Inundaciones.

CT