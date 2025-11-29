Habrá cierres viales por Maratón GDL

La ciudad de Guadalajara volverá a ser escenario del Maratón Internacional de Guadalajara 2025, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de México y reconocido a nivel mundial por su ruta, su organización y el ambiente único que envuelve a cada participante.

La organización del evento implica cierres viales en avenidas importantes de la ciudad.

Los cierres viales iniciarán en avenida Circunvalación Agustín Yáñez, entre avenida de la Paz y avenida de los Arcos, en la colonia Vallarta de Guadalajara.

El contingente avanzará hacia el oriente y, al llegar a avenida Mariano Otero, girará a la derecha en Cosmos. Posteriormente tomarán a la izquierda y continuarán por avenida Paseo de la Arboleda con dirección al sur.

En la Calzada Lázaro Cárdenas se incorporarán a los carriles centrales para continuar por esta vialidad hasta Parras, donde retornarán. Al toparse con la Avenida San Ignacio girarán a la derecha hasta la avenida Vallarta, donde continuarán en dirección a la Glorieta de la Minerva.

En la avenida Juan Palomar y Arias girarán a la izquierda para continuar hacia el oriente por la avenida México donde hasta llegar a la Avenida Terranova donde darán vuelta, seguirán hasta Manuel Acuña, después darán vuelta a la derecha en la avenida Adolfo López Mateos continuando hacia el sur, seguirán por esta vía y poco antes de Virgen se retornarán.

En la avenida Hidalgo darán vuelta a la derecha y nuevamente en Francisco Javier Gamboa siguiendo hasta Circunvalación Agustín Yáñez donde el contingente girará a la derecha, seguirán hasta encontrarse con la meta poco antes la Paz.

En el municipio de Zapopan, la miniromería iniciará su recorrido a partir de las 15:00 horas en Avenida Manuel Ávila Camacho a su cruce con avenida Patria, y se dirigirá a la Basílica de Zapopan.

