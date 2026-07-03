Con más de 300 personas, entre pescadores, brigadistas de Siempre Hay Chamba y personal de distintas dependencias, el Gobierno de Tlajomulco realizó la primera Macro Brigada de limpieza en la Laguna de Cajititlán, una acción para acelerar la recuperación del cuerpo de agua.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la jornada y afirmó que el rescate de la laguna depende del trabajo conjunto entre autoridades, ciudadanos y cooperativas pesqueras.

Los trabajos fueron de manera simultánea en los embarcaderos de San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista, Cuexcomatitlán y Cajititlán, donde se retiró lirio acuático, basura, material de arrastre y piedras acumuladas en los muelles para mejorar la seguridad y la operación de las embarcaciones.

El alcalde destacó la participación de los 192 pescadores organizados en cooperativas, quienes, además de sostener una actividad clave para la región, contribuyen al cuidado del ecosistema que les da sustento.

Anunció que estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar el lago, que incluye el saneamiento de aguas residuales, nuevos aireadores para oxigenar el agua, maquinaria para retirar de forma permanente el lirio acuático y apoyos a la actividad pesquera.

La coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval, destacó que la Macro Brigada refleja el modelo de participación ciudadana del programa Siempre Hay Chamba, reconocido internacionalmente por su innovación social. Añadió que, además de mejorar los espacios públicos, fortalece la economía local con la entrega de Tlajo Vales a los brigadistas y el apoyo a comercios de barrio.

Con esta primera Macro Brigada, Tlajomulco busca consolidar la limpieza permanente de la Laguna de Cajititlán, uno de sus principales símbolos ambientales, productivos y turísticos.

CT