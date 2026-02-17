Matrimonios GRATIS en Tlajomulco; requisitos para casarte durante marzo 2026

Durante la campaña “Matrimonios Colectivos y Reconocimiento de Hijas e Hijos” casarse y registrar a un hijo o hija en el municipio de Tlajomulco será completamente gratis, con el objetivo de regularizar el estado civil de las parejas y dar certeza a las infancias de crecer con amor y seguridad jurídica dentro de sus familias. Se trata de una estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Tlajomulco, que inició desde el pasado 9 de febrero y estará vigente hasta el próximo 27 de marzo de este 2026.De acuerdo con el oficial en jefe del Registro Civil del municipio, Gustavo Esparza Salcido, casarte de forma completamente gratuita requiere pocos requisitos: “La campaña busca regularizar la situación civil de parejas en unión libre y facilitar el reconocimiento legal de sus hijas e hijos. Como parte de esta estrategia, se garantiza que niñas y niños cuenten con los apellidos de ambos padres. El trámite es gratuito para parejas con al menos un hijo en común y solo requiere actas de nacimiento e INE; para reconocimientos, se solicita además el consentimiento por escrito de la madre. Invitamos a las parejas del municipio a aprovechar esta campaña y dar certeza jurídica a sus familias”, explicó.Los “Matrimonios Colectivos y el Reconocimiento de Hijas e Hijos” se llevarán a cabo en 14 oficialías del Registro Civil del municipio. Las parejas interesadas pueden acudir a la oficialía más cercana para recibir orientación y realizar su trámite.Oficialía No. 01 Tlajomulco de Zúñiga Domicilio: Higuera 70, CAT Centro Administrativo Tlajomulco Conmutador: Ext. 2050 y 2052Oficialía No. 02 Cajititlán Domicilio: Independencia #37 Teléfono directo: 31-61-77-28 | Ext. 5402Oficialía No. 03 Santa Cruz de las Flores Domicilio: Emilio Carranza #23 Teléfono directo: 37-96-03-29 | Ext. 5053Oficialía No. 04 Cuexcomatitlán Domicilio: Madero #40Oficialía No. 05 San Miguel Cuyutlán Domicilio: Libertad #10-B Teléfono directo: 37-72-49-89 | Ext. 5452Oficialía No. 06 San Juan Evangelista Domicilio: Juárez #154 Teléfono directo: 33-33-33-09-91Oficialía No. 07 San Agustín Domicilio: Priv. Ramón Corona #45 Teléfono directo: 36-86-16-61 | Ext. 5103Oficialía No. 08 San Sebastián el Grande Domicilio: Privada Juárez s/n (Casa de la Cultura) Ext. 5152Oficialía No. 09 Zapote del Valle Domicilio: Plaza Las Vírgenes, Carretera Guadalajara–Chapala km 10+001 Ext. 3361 y 3362Oficialía No. 10 Santa Cruz del Valle Domicilio: Morelos #9 Ext. 5251Oficialía No. 11 La Alameda Domicilio: Francisco Paz #114 Teléfono directo: 31-64-66-11 | Ext. 5303Oficialía No. 12 Buenavista Domicilio: Bocanegra #20, entre La Paz y Ramón Corona Ext. 5501Oficialía No. 13 Hacienda Santa Fe Domicilio: Av. Concepción del Valle #6125 Ext. 2601Oficialía No. 14 Domicilio: Av. López Mateos #3911, Int. L-D3 (Plaza Gavilanes) Ext. 3978El Gobierno de Tlajomulco pone a disposición los siguientes números para más información: 3283-4400, extensiones 2050 y 2052, también se puede acudir a cualquiera de las 14 oficialías del Registro Civil ubicadas en el municipio.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA