Matrimonios GRATIS en Tlajomulco; requisitos para casarte durante marzo 2026

La campaña tiene el objetivo de regularizar el estado civil de las parejas y dar certeza a las infancias de crecer con amor y seguridad jurídica dentro de sus familias

Por: Nancy Andrade Jáuregui

De acuerdo con el oficial en jefe del Registro Civil del municipio, Gustavo Esparza Salcido casarte de forma completamente gratuita requiere pocos requisitos.

De acuerdo con el oficial en jefe del Registro Civil del municipio, Gustavo Esparza Salcido casarte de forma completamente gratuita requiere pocos requisitos. ESPECIAL/ Unsplash

Durante la campaña “Matrimonios Colectivos y Reconocimiento de Hijas e Hijos” casarse y registrar a un hijo o hija en el municipio de Tlajomulco será completamente gratis, con el objetivo de regularizar el estado civil de las parejas y dar certeza a las infancias  de crecer con amor y seguridad jurídica dentro de sus familias. 

Se trata de una estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Tlajomulco, que inició desde el pasado 9 de febrero y estará vigente hasta el próximo 27 de marzo de este 2026.

De acuerdo con el oficial en jefe del Registro Civil del municipio, Gustavo Esparza Salcido, casarte de forma completamente gratuita requiere pocos requisitos: “La campaña busca regularizar la situación civil de parejas en unión libre y facilitar el reconocimiento legal de sus hijas e hijos. Como parte de esta estrategia, se garantiza que niñas y niños cuenten con los apellidos de ambos padres. El trámite es gratuito para parejas con al menos un hijo en común y solo requiere actas de nacimiento e INE; para reconocimientos, se solicita además el consentimiento por escrito de la madre. Invitamos a las parejas del municipio a aprovechar esta campaña y dar certeza jurídica a sus familias”, explicó.

Requisitos para casarte gratis en Tlajomulco durante febrero y marzo 2026 

  1. Tener al menos un hijo o hija registrado en común.
  2. Actas de nacimiento de los dos contrayentes (original).
  3. Acta de nacimiento del hijo registrado en común (original).
  4. Identificación oficial de los contrayentes (copia).
  5. Dos testigos con copia de INE vigente.
  6. Comprobante de domicilio reciente. 
  7. Llenar solicitud.
  8. Agendar cita en el Registro Civil más cercano a tu domicilio.

Oficialías del Registro Civil de Tlajomulco

Los “Matrimonios Colectivos y el Reconocimiento de Hijas e Hijos” se llevarán a cabo en 14 oficialías del Registro Civil del municipio. 

Las parejas interesadas pueden acudir a la oficialía más cercana para recibir orientación y realizar su trámite.

Oficialía No. 01 Tlajomulco de Zúñiga
Domicilio: Higuera 70, CAT Centro Administrativo Tlajomulco
Conmutador: Ext. 2050 y 2052

Oficialía No. 02 Cajititlán
Domicilio: Independencia #37
Teléfono directo: 31-61-77-28 | Ext. 5402

Oficialía No. 03 Santa Cruz de las Flores
Domicilio: Emilio Carranza #23
Teléfono directo: 37-96-03-29 | Ext. 5053

Oficialía No. 04 Cuexcomatitlán
Domicilio: Madero #40

Oficialía No. 05 San Miguel Cuyutlán
Domicilio: Libertad #10-B
Teléfono directo: 37-72-49-89 | Ext. 5452

Oficialía No. 06 San Juan Evangelista
Domicilio: Juárez #154
Teléfono directo: 33-33-33-09-91

Oficialía No. 07 San Agustín
Domicilio: Priv. Ramón Corona #45
Teléfono directo: 36-86-16-61 | Ext. 5103

Oficialía No. 08 San Sebastián el Grande
Domicilio: Privada Juárez s/n (Casa de la Cultura)
Ext. 5152

Oficialía No. 09 Zapote del Valle
Domicilio: Plaza Las Vírgenes, Carretera Guadalajara–Chapala km 10+001
Ext. 3361 y 3362

Oficialía No. 10 Santa Cruz del Valle
Domicilio: Morelos #9
Ext. 5251

Oficialía No. 11 La Alameda
Domicilio: Francisco Paz #114
Teléfono directo: 31-64-66-11 | Ext. 5303

Oficialía No. 12 Buenavista
Domicilio: Bocanegra #20, entre La Paz y Ramón Corona
Ext. 5501

Oficialía No. 13 Hacienda Santa Fe
Domicilio: Av. Concepción del Valle #6125
Ext. 2601

Oficialía No. 14
Domicilio: Av. López Mateos #3911, Int. L-D3 (Plaza Gavilanes)
Ext. 3978

El Gobierno de Tlajomulco pone a disposición los siguientes números para más información: 3283-4400, extensiones 2050 y 2052, también se puede acudir a cualquiera de las 14 oficialías del Registro Civil ubicadas en el municipio.

 CORTESÍA/ Gobierno de Tlajomulco
 CORTESÍA/ Gobierno de Tlajomulco

