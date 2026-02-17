Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 17 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este martes 17 de febrero determina que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 13%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

