Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 17 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este martes 17 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 18 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 23 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

