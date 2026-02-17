La Univa consolida su crecimiento académico y compromiso social

La Universidad del Valle de Atemajac (Univa) Campus Guadalajara reportó un año de consolidación institucional, crecimiento académico y fortalecimiento de su compromiso social, de cara a la presentación de su Informe de Actividades 2025, programado para el próximo 19 de febrero bajo el lema “Servimos con sentido, educamos con propósito”.

El rector del campus, el presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, explicó que este ejercicio anual no solo implica revisar cifras, sino compartir los avances alcanzados a partir de una cultura organizacional enfocada en la calidad educativa y el impacto social.

El rector destacó que durante el último año se fortalecieron áreas estratégicas y se mantuvo un ambiente laboral favorable, lo que permitió consolidar diversos proyectos institucionales. Uno de los principales logros fue la acreditación otorgada por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), que concedió a la universidad la máxima calificación tras un proceso integral de evaluación académica, administrativa y del entorno universitario. Este reconocimiento tendrá vigencia por siete años y representa, señaló, un compromiso permanente con la mejora continua.

En el ámbito académico, la Univa cerró 2025 con un total de 110 programas activos, distribuidos en 21 de bachillerato, 54 licenciaturas y 35 posgrados. Además, se actualizaron 24 planes de estudio conforme a lineamientos oficiales y se incorporaron siete nuevas maestrías, entre ellas Derecho Civil y Familiar, Ambientes Creativos y Aprendizajes, Nutrición en el Deporte, Educación Especial y Educación e Inclusión.

Ramírez Yáñez explicó que estos programas buscan responder a las necesidades actuales del entorno profesional y fomentar la actualización permanente de los egresados, ante las exigencias de un mercado laboral en constante transformación.

Asimismo, la institución inició la implementación de microcredenciales como parte de su modelo educativo. Estos espacios formativos breves permiten complementar la preparación técnica y científica con el desarrollo de habilidades transversales, y al completar un conjunto de ellas, los estudiantes obtienen una macrocredencial que fortalece su perfil profesional.

En materia de innovación, el rector subrayó que la universidad impulsa el uso responsable de la tecnología, incluida la Inteligencia Artificial, como una herramienta de apoyo en el proceso educativo. Añadió que se han implementado cursos orientados a promover el uso ético de estas tecnologías, con el objetivo de fortalecer la formación integral de los estudiantes.

Finalmente, destacó que estos avances reflejan el compromiso de la Univa con la formación académica de calidad y su responsabilidad social, mediante un modelo educativo que busca preparar profesionistas capaces de contribuir al desarrollo de la sociedad.

PARA SABER

Una universidad con impacto social

El rector de la Universidad del Valle de Atemajac, Francisco Ramírez Yáñez, destacó que la institución orienta su labor educativa a generar impacto social mediante investigación aplicada en temas como agua, vivienda y alimentación.

Señaló que el objetivo es que el conocimiento trascienda el aula y contribuya a resolver problemáticas regionales. Añadió que la formación universitaria debe impulsar una visión integral que permita a los egresados aportar al desarrollo social y mejorar su entorno.

IDEARIO

El impacto social, los valores y la cultura de paz