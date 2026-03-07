Mañana 8 de marzo se conmemora —como cada año desde 1975—, el Día Internacional de la Mujer, en busca de visibilizar la lucha por la igualdad de género y la erradicación de las violencias hacia este sector de la sociedad. Así, miles de mujeres se preparan para llevar a cabo las ya dos tradicionales movilizaciones en Guadalajara, con la finalidad de hacer un llamado de atención a las autoridades en busca de mejores políticas públicas que combatan el problema.

En la marcha de 2020 se documentó un antes y un después en la participación de las mujeres en estos movimientos, reuniendo por primera vez a más de 35 mil asistentes, alcanzando un récord de 70 mil en el 2023, según cifras de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ).

Pero, ¿cómo decidir a cuál de las dos protestas asistir? La decisión es completamente libre, y ambos contingentes son seguros para las asistentes, sin importar la edad, pues ambos grupos cuentan con sus grupos de seguridad y monitoreo.

Sin embargo, las protestas se realizan con distintas ideologías, que pueden ser consideradas por las asistentes al momento de escoger una a ellas.

Manifestación en la Glorieta de los y las Desaparecidas

La primera de las manifestaciones a realizarse este domingo tendrá como punto de reunión la Glorieta de los y las desaparecidas, en el cruce de Chapultepec y Niños Héroes, a las 12:00 del mediodía. Se trata de la manifestación separatista que convoca el Frente Feminista de Jalisco.

En este contingente solo se permite la asistencia de mujeres de nacimiento, por considerar que las mujeres transexuales tienen su propia lucha dentro del LGBTIQ+. Tampoco pueden asistir hombres por ningún motivo.

Además, aunque la protesta es de libre asistencia para las mujeres de todas las edades, incluso mujeres embarazadas e infancias, en esta protesta se encuentra el llamado "bloque negro", compuesto por mujeres quienes realizan iconoclasia durante las protestas, es decir, intervenciones con pintas y aditamentos, que representan un llamado de atención para recordar a la sociedad "que todo lo material puede sustituirse", menos la vida de una mujer.

ESPECIAL

Para participar en estos actos de iconoclasia se recomienda a las mujeres interesadas en llevarlos a cabo el asistir con las organizadoras antes de comenzar la protesta, para conocer las reglas y medidas de protección.

Esta protesta comenzará en la Glorieta de los y las desaparecidas, continuando por la avenida Chapultepec hasta la avenida Vallarta, por donde se conducirá el contingente hasta llegar a la avenida 16 de Septiembre hasta la "Antimonumenta", ubicada sobre el Paseo Alcalde y Pedro Moreno.

El Frente Feminista de Jalisco ha solicitado al Ayuntamiento de Guadalajara que cancele la Vía RecreActiva "a fin de garantizar la seguridad de las personas quienes suelen acudir a ella", así como de las mujeres que asistan a la marcha.

Al respecto, el ayuntamiento de Guadalajara señaló que ya se encuentran analizando el tema.

Manifestación en Parque Morelos

La siguiente protesta es la que se llevará a cabo a las 16:00 horas, y que partirá desde el Parque Morelos. En esta protesta pueden acudir todas las mujeres, de todas las edades, quienes deseen hacerlo, tratándose de una manifestación completamente pacífica.

En esta movilización sí pueden acudir hombres con sus familias quienes compartan la ideología del respeto a la mujer, la igualdad de género y la erradicación de las violencias, quienes deberán caminar en un contingente específico asignado por las organizadoras, siempre respetando sus indicaciones y al resto de las asistentes.

ESPECIAL

Esta marcha comenzará en el Parque Morelos, en la Calzada Independencia, por donde se conducirá el contingente hasta la avenida Juárez/ Vallarta, llegando al Andador "Palestina", ubicado a un costado del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con las autoridades estatales, se espera la participación de al menos 50 mil asistentes a ambas manifestaciones, que serán resguardadas por mil mujeres policías de distintas corporaciones estatales y municipales.

Recomendaciones para contingentes del 8M

• Obedece indicaciones de grupos de resguardo

• No te separes de tu contingente

• Participa hasta donde te sientas cómoda

• No es obligatorio hacer todo el recorrido marcado

• Si te sientes en peligro abandona el grupo

• No caer en provocaciones

• Lleva agua y usa bloqueador

• Si tomas medicamentos, llévalos contigo y tómalos como corresponde. Si te sientes mal, avisa a las elementos de Protección Civil o policías que localices durante el recorrido

