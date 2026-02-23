Luego de la reunión de Gabinete en materia de Seguridad llevada a cabo este lunes por autoridades de Jalisco, municipales y de la Federación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la suspensión de clases y de eventos masivos debido a los incidentes de seguridad de ayer domingo se mantiene hasta nuevo aviso, luego de la activación del protocolo de Código Rojo para resguardar a la población.

"Como saben, el día de ayer tomé la decisión de cancelar eventos masivos en el Estado de Jalisco. Esta situación se mantiene hasta nuevo aviso. Y lo segundo, también tomé la decisión de suspender clases presenciales para cuidar de nuestras niñas, niños, de nuestros docentes; vamos a hacer una evaluación en el transcurso de la mañana para informarles cuándo sería ya el regreso oficial a los planteles escolares", señaló el mandatario estatal.

Una vez que se tome la decisión sobre la fecha de regreso de clases, serán la Secretaría de Educación del Estado (SEJ) y el propio Gobierno Estatal quienes brinden mayor información al respecto. Lemus Navarro también refirió que el sistema de transporte público se ha ido reincorporando "poco a poco", y se espera que el día de mañana martes se encuentre ya al 100% de sus operaciones.

Los servicios públicos municipales continúan brindándose con normalidad, mientras que se trabaja para liberar en su totalidad las carreteras estatales y garantizar la libre circulación, afirmó.

"Estamos trabajando muy fuertemente en ir recuperando paulatinamente la normalidad de las actividades en Jalisco, tanto en el ámbito comercial como en los servicios que se brindan en todo el Estado de Jalisco. Les pedimos que se mantengan informados a través de fuentes oficiales, y que nos reporten también cualquier situación de riesgo que ustedes pudieran ver en cualquier parte del Estado de Jalisco. Estamos trabajando también para tener absolutamente todas las carreteras estatales liberadas para su libre circulación", manifestó Lemus.

En su mensaje, Lemus Navarro afirmó que el Gobierno del Estado mantiene un despliegue coordinado con autoridades federales y municipales, incluyendo Tapalpa y Puerto Vallarta, para recuperar de manera paulatina la normalidad en todo el territorio jalisciense.

Como parte del operativo, informó, arribaron ya 2 mil nuevos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para patrullar las calles de Jalisco, quienes ya se encuentran activos. Asimismo, el gobernador reconoció la labor del personal de seguridad pública y de Protección Civil que se mantiene en labores operativas.

Lemus además expresó su pésame por los elementos caídos y refrendó su compromiso de coordinación con el Gobierno de México. Reconoció el respaldo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como el trabajo de Omar García Harfuch del general Ricardo Trevilla Trejo y de Rosa Icela Rodríguez, destacando el apoyo permanente recibido por parte de la Federación para restablecer la paz en el Estado.

Finalmente, Lemus hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por fuentes oficiales, reportar cualquier situación de riesgo y mantener el comportamiento prudente y responsable que se ha mostrado en estas horas, destacando que se trata de un momento de unidad entre la ciudadanía, pero también entre poderes, municipios y gobiernos, para que Jalisco recupere la paz y la normalidad en sus actividades comerciales, de servicios y en la vida cotidiana.

AO

