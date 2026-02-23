La mañana del pasado domingo 22 de febrero, tras los enfrentamientos en distintos puntos del estado de Jalisco, incluida el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) por la caída de “El Mencho”, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ordenó la activación del “Código Rojo”, con el fin de prevenir agresiones contra la población.

¿Qué es el “Código Rojo” que hay en Jalisco?

El “Código Rojo” es el máximo nivel de alerta que se activa en un estado frente a una situación de violencia extrema y forma parte del protocolo de seguridad.

Consiste en la movilización inmediata de los tres gobiernos de seguridad (federal, estatal y municipal) con el objetivo de cuidar la seguridad de la ciudadanía ante situaciones de riesgo, tal como la situación actual en el estado y en el país.

Actualmente, el “Código Rojo” está vigente en el municipio de Tapalpa, Jalisco, por la situación actual de violencia en el país.

¿Sigue activo el “Código Rojo” en Jalisco?

Por medio de su cuenta oficial de X, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que el Código Rojo sigue activo en el estado. Así mismo informó que conforme pase el día se evaluará si las condiciones son las ideales para reanudar las actividades educativas el día de mañana 24 de febrero.

Por otro lado, recordó que junto con las autoridades federales, estatales y municipales se sigue trabajando para garantizar la tranquilidad. Enfatizó que en Jalisco han arribado 2 mil elementos de la Secretaría de Defensa del país que se suman a las labores de vigilancia.

Asimismo, dijo que paulatinamente se reanudarán las actividades y servicios como el transporte público y el regreso a clases.

