Manifestantes denuncian abandono y exigen servicios básicos en el AMG y municipios al interior de Jalisco

Con exigencias de luz, drenaje, agua potable y seguridad en tramos carreteros y vialidades, esta tarde 500 integrantes del Movimiento Antorchista de Jalisco provenientes de distintas comunidades de la Entidad se manifestaron en el Centro Histórico de Guadalajara, en el cruce de avenida Juárez y 16 de Septiembre, para denunciar una "política de abandono" por parte de la administración del Gobernador Pablo Lemus y para exigir servicios básicos en colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y municipios al interior del Estado. Señalaron que sus demandas no han sido atendidas desde diciembre de 2024 y no descartaron realizar más protestas y manifestaciones durante la justa mundialista.

Mariano Cariño, dirigente de Antorcha Jalisco, aseguró que presentaron al Gobierno del Estado un pliego petitorio, que contempla "cosas elementales que en pleno siglo XXI deberían estar satisfechas". Lamentó que sus peticiones no han sido resueltas y desde mediados del año pasado se han manifestado para exigir respuesta de las autoridades.

Guadalajara, Zapopan, Zapotlán el Grande, Zapotitlán de Vadillo, Zapotiltic, San Gabriel, la Costa Sur, Autlán de Navarro, Cuatitlán de García Barragán, Mezquitic, Lagos de Moreno y Ojuelos de Jalisco son algunos de los municipios que concentran las peticiones de los manifestantes, advirtió Cariño. Mencionó que no hay iniciativa de las autoridades para entablar una mesa de diálogo.

"Pedimos la intervención del Gobernador. Consideramos que hay cosas elementales que hacen falta, lejos de todas la obras superficiales para el Mundial 2026. Estamos manifestándonos el día de hoy y seguiremos manifestándonos hasta que se atienda la necesidad básica de todos los jaliscienses", comentó.

El Movimiento Antorchista de Jalisco aseguró que le presentó al Gobierno de Jalisco un pliego petitorio que ho ha sido atendido. EL INFORMADOR





"A veces nos dan atención y diálogo de sordos por parte del subsecretario de Asuntos del Interior, el licenciado Iván Chávez. Pero él y nada es lo mismo: nos dice que sí a todo pero no nos resuelve, no nos atiende. Nosotros pedimos una audiencia con el Gobierno del Estado, con el Gobernador Pablo Lemus Navarro. Si no se atiende, seguiremos manifestándonos", agregó.

En algunas de las pancartas del Movimiento se leía "Pedimos la intervención del gobernador, Lic. Pablo Lemus Navarro" y "Basta de mutismo y desinterés: exigimos atención a nuestras demandas". María Aguilar, vecina de la colonia Antorcha Popular 1, del municipio de Ciudad Guzmán, expresó que exigen seguridad en caminos y su rehabilitación, pues se encuentran "en pésimas condiciones", drenaje, agua potable, más transporte público y la construcción de una escuela. Comentó que cuentan con un módulo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), pero "es necesario que haya una escuela".

Además, exigió que se cumplan las promesas de campaña del Gobernador Lemus Navarro y se construya un hospital en el municipio de San Gabriel. "Que recuerde, en campaña, en las tierras de Juan Rulfo, él hizo una promesa en San Gabriel de un hospital. El lugar del IMSS lleva años con esa estructura, con ese módulo tan pequeño. El municipio ya creció y ya no es suficiente: a veces vas y ni un paracetamol encuentras".

Entre las exigencias de los Antorchistas se encuentra la construcción de un hospital en el municipio de San Gabriel. EL INFORMADOR





"Vamos a continuar (durante el Mundial), y si es necesario se instalará un plantón", añadió la vecina e integrante del Movimiento Antorchista de Jalisco.

Durante la manifestación también se llevaron a cabo presentaciones artísticas, como bailes tradicionales de las distintas comunidades representadas. Avenida Juárez, desde Federalismo hasta Ramón Corona, permaneció cerrada durante las protestas ; al momento la circulación vehicular ya fue reestablecida, informó la Comisaría Vial del Estado.

JM