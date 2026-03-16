Un accidente vial registrado desde la noche del domingo 15 de marzo en la autopista Guadalajara–Tepic ha provocado severas complicaciones en la circulación, afectando a cientos de automovilistas.De acuerdo con reportes oficiales, el percance ocurrió en el kilómetro 086+500, en dirección a Tepic, donde una pipa cargada con combustible volcó, lo que obligó al cierre de la circulación en ese tramo. Durante la mañana, la operadora de la autopista informó sobre cierres intermitentes en ambas vías, además de recomendar rutas alternas, como salir en Magdalena, en el kilómetro 047+000, y reincorporarse en el kilómetro 097+000, a la altura de Ixtlán del Río.Asimismo, en un corte informativo de las 10:30 horas se detalló que el carril de alta velocidad en dirección a Guadalajara permanecía cerrado, derivado de maniobras relacionadas con otro percance en el kilómetro 027+000, una afectación que se arrastra desde la tarde del domingo. Ya por la tarde, alrededor de las 19:00 horas, se habilitó un carril a contraflujo en el kilómetro 86 para permitir el paso en ambos sentidos entre Guadalajara y Tepic, mediante un bypass de un solo carril. Más tarde, a las 21:00 horas, se reportó el inicio formal del trasvase de combustible de los contenedores involucrados. El contraflujo se mantiene activo hasta el kilómetro 89. Pese a estas acciones, el tránsito continúa severamente afectado, especialmente en dirección a Guadalajara, donde se reporta avance muy lento y filas de vehículos detenidos desde el kilómetro 101.Autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones, atender indicaciones en la zona y considerar rutas alternas mientras continúan las maniobras para liberar completamente la vialidad. Con información de Rubí Bobadilla.EE