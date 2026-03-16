Un accidente vial registrado desde la noche del domingo 15 de marzo en la autopista Guadalajara–Tepic ha provocado severas complicaciones en la circulación, afectando a cientos de automovilistas.

De acuerdo con reportes oficiales, el percance ocurrió en el kilómetro 086+500, en dirección a Tepic, donde una pipa cargada con combustible volcó, lo que obligó al cierre de la circulación en ese tramo.

Durante la mañana, la operadora de la autopista informó sobre cierres intermitentes en ambas vías, además de recomendar rutas alternas, como salir en Magdalena, en el kilómetro 047+000, y reincorporarse en el kilómetro 097+000, a la altura de Ixtlán del Río.

Asimismo, en un corte informativo de las 10:30 horas se detalló que el carril de alta velocidad en dirección a Guadalajara permanecía cerrado, derivado de maniobras relacionadas con otro percance en el kilómetro 027+000, una afectación que se arrastra desde la tarde del domingo.

��Cierre de circulación�� #Nayarit

��Carretera federal 200 Tepic - Puerto Vallarta km 135 en las 5 Cruces, Bahía de Banderas

��Tramo Sayulita a Bucerías

���� Fuerte accidente por colisión multiple con varios lesionados

��Ruta alterna por ramal 200 Sayulita - Higuera Blanca- La… pic.twitter.com/CfSEl735r2— ��Reportes de Tráfico Vallarta/Tepic/Guadalajara (@ClarabellaDra) March 16, 2026

Ya por la tarde, alrededor de las 19:00 horas, se habilitó un carril a contraflujo en el kilómetro 86 para permitir el paso en ambos sentidos entre Guadalajara y Tepic, mediante un bypass de un solo carril.

‼️AVISO IMPORTANTE ‼️Ixtlán del Río, Nayarit

�� AUTOPISTA 15D GDL- TEPIC KM 87



����️⛔️Debido a que van a esperar para trasvasar el combustible de dos tanques qué quedaron desenganchados de una pipa volcada, el cierre no tiene horario⛔️����

Se encuentra asistencia de Bomberos de… pic.twitter.com/HUclWso7xq— ��Reportes de Tráfico Vallarta/Tepic/Guadalajara (@ClarabellaDra) March 16, 2026

Más tarde, a las 21:00 horas, se reportó el inicio formal del trasvase de combustible de los contenedores involucrados. El contraflujo se mantiene activo hasta el kilómetro 89.

Actualización 8 PM

��Continúa circulación a contraflujo en el tramo del mirador solidaridad al km 89 de la autopista 15D Tepic - Guadalajara, tráfico muy lento pero si avanza.

��No hay otro accidente

⛽️El trasvase de combustible y los trabajos de la grúa ya comenzaron

⚠️La… pic.twitter.com/MPGJe9O77i— ��Reportes de Tráfico Vallarta/Tepic/Guadalajara (@ClarabellaDra) March 17, 2026

Pese a estas acciones, el tránsito continúa severamente afectado, especialmente en dirección a Guadalajara, donde se reporta avance muy lento y filas de vehículos detenidos desde el kilómetro 101.

Autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones, atender indicaciones en la zona y considerar rutas alternas mientras continúan las maniobras para liberar completamente la vialidad.

X / @ClarabellaDra

Con información de Rubí Bobadilla.

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