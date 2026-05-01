Integrantes de las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Jalisco realizaron una manifestación en el marco del Día del Trabajo. El objetivo fue exigir mejores condiciones laborales.

La marcha docente, encabezada por ambas secciones, inició en la Glorieta de la Normal desde donde se concentraron y se dirigieron por el Paseo Alcalde hacia la zona del Santuario, en Guadalajara.

Las consignas fueron claras y lanzadas desde el inicio de la concentración docente: mejores salarios, mayor y mejor atención médica, abasto de medicinas para jubilados y docentes que las requieran, así como basificar a más personal, mayor número de plazas, entre otras.

Ilich González, secretario general de la Sección 47 del SNTE, respaldó las propuestas.

"Tener un salario profesional, un salario; mejores escuelas, mejor infraestructura; completar que toda escuela tenga maestros en todos los grupos, directivos en todas las escuelas; un mejor sistema de seguridad social, servicio médico".

Ilich González, secretario general de la Sección 47 del SNTE. EL INFORMADOR / A. Navarro

Otra de las peticiones principales es la de abrogar la Ley de USICAMM (Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), la cual, recordó que fue un compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Reformar la Ley de USICAMM por un sistema justo. Tenemos que empujar que nuestros cambios sean como debe ser, a lo más rápido, acercarte a tu casa, a la escuela, a tu trabajo", dijo.

Además, adelanta que buscan una reforma en materia de pensiones para los trabajadores del Estado, con el fin de mejorar las condiciones para jubilados.

"Hay que poner candados. Nuestros compañeros jubilados y pensionados no están conformes con los incrementos salariales".

El integrante magisterial dijo que deben poner candados a las inversiones inadecuadas por parte del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), con el fin de evitar que el organismo se quede sin fondos.

Se estiman alrededor de 35 mil asistentes, según organizadores y los mismos sindicatos de trabajadores.

La marcha docente durante su concentración en la Glorieta La Normal. EL INFORMADOR / ARCHIVO

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Asistentes reclaman pagos de salarios y basificaciones

Marco Antonio Mejía es maestro de Ciencias, con 15 años de experiencia; reclama que hay un adeudo por 13 horas adicionales que hizo en septiembre, pero que no le han pagado. Incluso, acusó que no se le pagan todas sus prestaciones en una escuela de Tlaquepaque.

"En un proceso de horas adicionales, gané 13 horas adicionales en septiembre. Hasta el momento, no me han hecho mi pago. Me han retenido algunas prestaciones, como es la compensación única. Nada más me llega mi sueldo de las horas que ya tengo ahorita".

El maestro dice que le han comentado poco, entre los argumentos, revalidar las materias que hay.

Maestros reclaman falta de pagos desde septiembre. EL INFORMADOR / A. Navarro

Docentes de preescolar de la asignatura de música también protestaron por mejores condiciones, que se establezca su plaza, ya que no perciben las prestaciones adecuadas y tampoco pueden participar para obtener un mejor salario. Entre ellos, Omar Salcedo, profesor de música, criticó que son cerca de 150 docentes de dicha materia los que no están basificados.

"Hay una gran cantidad de maestros de música que no han sido basificados".

Aseguró que el problema es que están perdiendo derechos o la oportunidad de ahorrar hacia una mejor jubilación porque no están basificados.

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OB