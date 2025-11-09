Macrobús y un particular chocan en la Calzada Independencia

La mañana de este domingo, el sistema de transporte público Macrobús registró un nuevo percance sobre la Calzada Independencia, que dejó varias personas lesionadas.

Una camioneta BMW terminó impactada

Los hechos ocurrieron en el cruce con la calle Industria, en los límites de las colonias San Juan de Dios y Guadalajara Centro. En el lugar del accidente, una camioneta BMW terminó impactada contra la unidad TM-026 del Macrobús, cortando el paso a la circulación de este sistema de transporte.

El accidente fue atendido por la Cruz Roja Mexicana

Lo sucedido fue atendido por elementos de la Cruz Roja Mexicana que se encuentran a pocos metros del percance, apoyados por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCBJ), quienes valoraron a cuatro personas lesionadas: dos de ellas en estado leve y dos más en estado regular.

Se desconoce cómo ocurrieron los hechos

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos, considerando que el Macrobús circula por su carril exclusivo y que las vueltas hacia la izquierda no están permitidas en esta vía sin semáforos que así lo especifiquen. La situación será analizada por las autoridades pertinentes para el deslinde de responsabilidades correspondiente.

