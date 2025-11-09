Guadalajara entrega equipo médico y rehabilita espacios públicos con 60 mdp de inversión

En la última semana, el ayuntamiento de Guadalajara, presidido por la alcaldesa Verónica Delgadillo, entregó equipo médico y la rehabilitación de espacios públicos por una inversión de casi 60 millones de pesos, además de anunciar 500 mil pesos para acciones de acupuntura urbana en banquetas de la Colonia Agustín Yáñez.

Por ejemplo, Vero Delgadillo acudió a la Cruz Verde Ignacio Allende, donde entregó de manera oficial el equipo de imagenología que el Gobierno de Guadalajara adquirió, por primera vez con recursos propios, para mejorar la atención y el diagnóstico a los usuarios.

En total, se invirtieron 50 millones de pesos en la compra de nueve equipos de Rayos X, seis de ellos fijos y tres móviles, dos tomógrafos, dos ultrasonidos y un Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes, señaló la alcaldía a través de un comunicado.

ESPECIAL / AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Estas herramientas, que ayudarán a los médicos a tener un diagnóstico más rápido, certero y oportuno, están ubicadas en la Unidad Delgadillo Araujo, Francisco Ruíz Sánchez, Leonardo Oliva, Ernesto Arias, Ignacio Allende y Mario Rivas Souza.

Además, la presidenta recordó el compromiso que el Gobierno de Guadalajara tiene para brindar servicios de calidad a las y los tapatíos, razón por la cual se ha estado invirtiendo en los Servicios Médicos, por ejemplo, en la compra de siete nuevas ambulancias, la rehabilitación de los edificios y la adquisición de medicamentos.

Con parques y avenida recién remodelados

En el marco del Sábado de Corresponsabilidad, que se llevó a cabo en la Colonia Providencia, Vero Delgadillo entregó a los vecinos la rehabilitación que se hizo al Parque Italia y al parque canino, así como la repavimentación de un tramo de la avenida Montevideo, impulsados gracias a una inversión de 9.1 millones de pesos.

En el caso de la avenida Montevideo, se sustituyó la superficie de rodamiento en el tramo que va de Pablo Casals a Circuito Madrigal, donde se ubican colegios y otros puntos de servicio, lo que ayudará a mejorar la movilidad de la zona. En el Parque Italia y en el canino, se renovaron las zonas lúdicas, el foro, las banquetas circundantes y se mejoró la iluminación.

Te puede interesar: Tlajomulco anuncia apoyos a productores y refuerza acciones contra gusano barrenador

ESPECIAL / AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Por otra parte, en la Colonia Agustín Yáñez, el Gobierno de Guadalajara y las y los vecinos trabajaron en equipo para identificar aquellas banquetas que, por su importancia, requieren de una intervención inmediata para mejorar su estado y, con ello, garantizar la movilidad de todos los peatones como parte de una “acupuntura urbana”, a fin de coadyuvar a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan una colonia, según ha referido Verónica Delgadillo.

Durante el Martes Comunitario, la alcaldesa también anunció la inversión de 500 mil pesos en esta colonia, donde personal de Obras Públicas y vecinos identificaron los puntos a intervenir.

ESPECIAL / AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

“Con todas estas acciones, el Gobierno de Guadalajara trabaja en el fortalecimiento de los pilares que sostienen la visión de hacer 'La Ciudad que te Cuida', pues, en corresponsabilidad, se mejoran los espacios públicos y servicios”, finalizó el ayuntamiento tapatío en el comunicado.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV