Lomelí exige plan de SIAPA para crisis de agua en Guadalajara

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, solicitó al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y al gobierno estatal que den a conocer de manera puntual el proyecto en el que se ejercerán los mil 100 millones de pesos reasignados para enfrentar la crisis de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El legislador criticó la falta de un plan integral que incluya diagnósticos, metas, tiempos de ejecución y mecanismos de seguimiento , al tiempo que señaló que alrededor de medio millón de personas continúan recibiendo agua en condiciones deficientes.

Asimismo, cuestionó la opacidad en torno al subsidio de 900 millones de pesos destinado al transporte público, ya que —dijo— no se han transparentado los criterios de asignación ni su aplicación. En este contexto, también lamentó un accidente reciente en el que murieron dos personas, y advirtió que los recursos destinados al sector no se han traducido en mejoras en el servicio. Ante la falta de respuestas, adelantó que Morena analiza convocar a movilizaciones ciudadanas pacíficas para exigir soluciones tanto en el abasto de agua como en el sistema de transporte.

En otro tema, Lomelí se refirió al intento de destitución de la alcaldesa de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez, y consideró que el gobierno estatal debería priorizar la atención de problemas urgentes en lugar de generar inestabilidad política. Aseguró que diversos sectores respaldan la gestión de la presidenta municipal y acusó que existen intereses políticos detrás de estos intentos. Finalmente, hizo un llamado a las autoridades estatales a enfocarse en áreas clave como seguridad, salud y movilidad, especialmente ante la proximidad de eventos internacionales, y a demostrar capacidad de gobierno con resultados concretos.

Morena Jalisco inicia conformación de consejos municipales rumbo a 2027

La dirigencia estatal de Morena en Jalisco, encabezada por Erika Pérez García, informó el arranque del proceso de instalación de los Consejos Municipales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación, como parte de su estrategia de fortalecimiento territorial de cara al proceso electoral de 2027. De acuerdo con la líder partidista, ya se han conformado órganos en diversos municipios del estado, lo que refleja —dijo— un avance sostenido en la organización interna del movimiento.

Pérez García explicó que estos consejos estarán integrados por representantes de comités seccionales y militantes activos en sus comunidades , quienes tendrán la responsabilidad de promover los principios del partido, fomentar la participación ciudadana, fortalecer la estructura territorial y digital, así como impulsar la formación política y la afiliación. También destacó que el objetivo es mantener una comunicación constante con la población y consolidar la presencia del partido en todo el estado.

La dirigente subrayó que Morena busca consolidarse como un movimiento construido desde la base social, en contraste con otras fuerzas políticas. Reiteró que la organización se sustenta en el trabajo directo con la ciudadanía y en la inclusión de sectores históricamente marginados, con la intención de mantener un proyecto político enfocado en la participación y el fortalecimiento del tejido social.

SV