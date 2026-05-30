¿Adiós a los problemas digestivos? El secreto está en el tejuino

Para quienes buscan fortalecer sus defensas y mejorar su salud digestiva hoy mismo, la respuesta científica se encuentra en el tejuino . Esta refrescante bebida ancestral ha sido coronada por los investigadores como un auténtico elixir probiótico, capaz de transformar el bienestar intestinal de manera natural .

Un tesoro ancestral respaldado por la ciencia

El tejuino es una bebida tradicional elaborada a base de masa de maíz fermentada y piloncillo , cuyo origen histórico se remonta a las antiguas comunidades indígenas de Occidente Actualmente, es un ícono indiscutible de Guadalajara y todo el estado de Jalisco, consumido masivamente para mitigar las altas temperaturas.

Aunque por generaciones se le atribuyeron propiedades curativas de manera empírica, recientes investigaciones han revelado el porqué exacto de su efectividad clínica. El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) descubrió que su fermentación genera abundantes bacterias ácido-lácticas .

Estas bacterias actúan como probióticos naturales que logran sobrevivir al duro ambiente del tracto digestivo para colonizar el intestino de forma sumamente positiva . Al consumirlo con regularidad, los microorganismos vivos ayudan a equilibrar la microbiota, desplazando a las bacterias patógenas causantes de diversas enfermedades gastrointestinales.

El cómo se prepara resulta fundamental para obtener estos invaluables beneficios biológicos en el organismo humano. La mezcla de maíz se deja fermentar durante varios días, proceso que hidroliza los azúcares y multiplica los microorganismos benéficos, transformando la bebida en un alimento altamente funcional.

Beneficios directos para el sistema inmunológico y digestivo

Diversos académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara han documentado que el consumo de esta preparación no solo hidrata, sino que nutre profundamente. La fermentación del maíz aumenta la biodisponibilidad de minerales esenciales como el calcio, hierro y zinc, incrementando también los aminoácidos libres .

Uno de los hallazgos científicos más fascinantes radica en el efecto químico de sus aderezos tradicionales. Cuando se añade jugo de limón y sal de grano, el cambio en el pH elimina las bacterias dañinas y potencia la supervivencia de los Lactobacillus benéficos para la digestión.

Para comprender mejor su impacto integral en el organismo, es vital conocer sus principales aportes a la salud diaria comprobados por la ciencia:

Mejora la digestión: Acelera el metabolismo y previene el estreñimiento gracias a su aporte de fibra.

Acelera el metabolismo y previene el estreñimiento gracias a su aporte de fibra. Fortalece las defensas: Nutre la flora intestinal, haciendo al sistema inmunológico más resistente.

Nutre la flora intestinal, haciendo al sistema inmunológico más resistente. Combate la resaca: Sus minerales y ácidos orgánicos rehidratan el cuerpo rápidamente.

Sus minerales y ácidos orgánicos rehidratan el cuerpo rápidamente. Previene enfermedades: Sus compuestos bioactivos reducen el riesgo de padecimientos inflamatorios.

El Conahcyt también ha clasificado al tejuino como una bebida funcional de alto valor nutricional para la población mexicana. Sus rigurosos estudios confirman que los ácidos orgánicos presentes en esta preparación, como el ácido láctico y málico, promueven un entorno intestinal sumamente saludable y equilibrado.

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta bebida tradicional en su día a día? Prácticamente cualquier persona , desde niños hasta adultos mayores, puede disfrutar de sus propiedades. Al tener un grado de alcohol casi nulo, representa una alternativa segura y nutritiva para sustituir bebidas ultraprocesadas en la dieta.

Tradición, cultura y recomendaciones de consumo

El cuándo y dónde disfrutar de esta bebida forma parte integral de la rica experiencia cultural tapatía. Lugares emblemáticos como el Mercado San Juan de Dios ofrecen las versiones más auténticas, preparadas artesanalmente por familias que han heredado la receta secreta durante múltiples generaciones.

Existen notables diferencias nutricionales entre la versión artesanal y la comercial que se vende en las calles. La variante indígena, elaborada mediante la germinación del grano, aporta mayor cantidad de fibra dietética, mientras que la versión urbana destaca por su frescura inmediata y accesibilidad.

Los expertos en nutrición sugieren consumirlo muy fresco y observar cuidadosamente su apariencia antes de ingerirlo. Un buen tejuino debe presentar un color café claro homogéneo; cualquier tonalidad grisácea o verdosa indicaría una fermentación inadecuada que podría resultar contraproducente para la salud del consumidor.

En reconocimiento a su inmenso valor histórico y nutricional, las autoridades locales instauraron el Día Municipal del Tejuino, celebrado con gran éxito este 2026. Esta celebración anual busca preservar la receta original y educar a la población sobre las ventajas de consumir fermentos locales.

Integrar el tejuino a la rutina alimenticia significa abrazar una herencia milenaria que hoy cuenta con estricta validación científica. Esta bebida demuestra claramente que la sabiduría ancestral mexicana ya conocía los secretos de la salud intestinal mucho antes de que los probióticos fueran tendencia global.

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