Viernes, 26 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Localizan fuga de combustible en Tlajomulco

Protección Civil y cuerpos de emergencia atendieron una fuga de hidrocarburo registrada en un ducto de Pemex

Por: Marck Hernández

El derrame de hidrocarburo generó cierres preventivos y labores de contención para evitar riesgos a la población. CORTESÍA

El derrame de hidrocarburo generó cierres preventivos y labores de contención para evitar riesgos a la población. CORTESÍA

Una fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó un operativo de seguridad y contención en la zona del Antiguo Camino a Tlajomulco y la Carretera a Morelia.

Al sitio acudió personal de Seguridad Física de Pemex, con apoyo de Protección Civil de Jalisco, bomberos de Tlajomulco de Zúñiga y elementos de la Guardia Nacional.

CORTESÍA  
CORTESÍA  

Te puede interesar: Recuperan mercancía con valor de un millón de pesos en Tlaquepaque

Como medida preventiva, las autoridades cerraron totalmente el Antiguo Camino a Tlajomulco y el cruce conocido como La Piedrera.

Para contener el derrame se construyó un dique que permitió delimitar la afectación en un tramo aproximado de cien metros, mientras continúan las labores para controlar la fuga y evaluar riesgos ambientales y a la población.

 CORTESÍA
CORTESÍA

Los habitantes de las colonias Casa Fuerte, Colinas de Santa Anita, Monte Verde, Santa Cruz de las Flores, Villa California, Banús y Vista Sur que durante la noche podrían percibir el olor a gasolina, derivado de las labores que se realizan en la zona.

También puedes leer: ¿Cuándo entrará en vigor la nueva tarifa del transporte público en el AMG?

Pero se descarga riesgo para la población, por lo que se solicita mantener la calma y atender únicamente información emitida por fuentes oficiales.

Presuntamente, se trató de una ordeña ilegal de un ducto de hidrocarburo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones