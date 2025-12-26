Localizan fuga de combustible en Tlajomulco

Una fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó un operativo de seguridad y contención en la zona del Antiguo Camino a Tlajomulco y la Carretera a Morelia.

Al sitio acudió personal de Seguridad Física de Pemex, con apoyo de Protección Civil de Jalisco, bomberos de Tlajomulco de Zúñiga y elementos de la Guardia Nacional.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron totalmente el Antiguo Camino a Tlajomulco y el cruce conocido como La Piedrera.

Para contener el derrame se construyó un dique que permitió delimitar la afectación en un tramo aproximado de cien metros, mientras continúan las labores para controlar la fuga y evaluar riesgos ambientales y a la población.

Los habitantes de las colonias Casa Fuerte, Colinas de Santa Anita, Monte Verde, Santa Cruz de las Flores, Villa California, Banús y Vista Sur que durante la noche podrían percibir el olor a gasolina, derivado de las labores que se realizan en la zona.

Pero se descarga riesgo para la población, por lo que se solicita mantener la calma y atender únicamente información emitida por fuentes oficiales.

Presuntamente, se trató de una ordeña ilegal de un ducto de hidrocarburo.

